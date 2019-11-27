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Криминал

Следователи ищут банду подростков, которая избивает детей в Калининском районе и снимает это на видео

Следователи сейчас ищут участников конфликта

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Видео с избиением детей попали в соцсети

Видео с избиением детей попали в соцсети

В Новосибирске следователи ищут участников драки в Калининском районе — несколько видео, на котором группа подростков избивает детей, попало в соцсети.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Вы знаете подробности этого конфликта? Ваши дети были среди участников или очевидцев? Свяжитесь с редакцией НГС по по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.

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КОММЕНТАРИИ (116)

Олежка
27 ноя 2019 в 10:16
+53 −4

Ничего не пойму. Джокера они бы за 24 часа повязали, а тут почему-то хулиганистых детей разыскивают через городской портал.

27 ноя 2019 в 10:19
+40 −9

Повода для поиска детей нет. На митинги они ведь не ходят. А с детства просто тренируются быть росгвардейцами.

Гость
27 ноя 2019 в 10:19
+28 −1

Что за сопли расплодились? Им могут вломить на всю оставшуюся жизнь и пёс с ними. Поколение шакалов, сосателей спайсов, снюсов...