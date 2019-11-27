Следователи ищут банду подростков, которая избивает детей в Калининском районе и снимает это на видео

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

В Новосибирске следователи ищут участников драки в Калининском районе — несколько видео, на котором группа подростков избивает детей, попало в соцсети.

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Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.

