«Просто испугался»: в Новосибирске нашли сбежавшего после смертельного ДТП водителя «Лэнд Ровера»

Вчера, 26 ноября, на улице Профилактической в Дзержинском районе водитель «Лэнд Ровера» совершил наезд на 60-летнего мужчину, который шёл вдоль дороги. Травмы для него оказались смертельными, а сам водитель иномарки с места происшествия поспешил скрыться — его вскоре объявили в розыск.



Сегодня ГИБДД сообщила о его задержании. Как оказалось, 35-летний мужчина был лишён водительских прав.



— Он пояснил, что скрылся с места ДТП, так как просто испугался, — добавил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

