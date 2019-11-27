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Происшествия

«Просто испугался»: в Новосибирске нашли сбежавшего после смертельного ДТП водителя «Лэнд Ровера»

Мужчина оставил умирать сбитого им пожилого прохожего

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Мужчина, устроивший ДТП, не имел водительских прав

Мужчина, устроивший ДТП, не имел водительских прав

Вчера, 26 ноября, на улице Профилактической в Дзержинском районе водитель «Лэнд Ровера» совершил наезд на 60-летнего мужчину, который шёл вдоль дороги. Травмы для него оказались смертельными, а сам водитель иномарки с места происшествия поспешил скрыться — его вскоре объявили в розыск.

Сегодня ГИБДД сообщила о его задержании. Как оказалось, 35-летний мужчина был лишён водительских прав.

— Он пояснил, что скрылся с места ДТП, так как просто испугался, — добавил инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В октябре в Новосибирске велись поиски водителя, который сбил пожилую женщину на улице Виктора Уса. Она отделалась ушибами.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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27 ноя 2019 в 09:09
+8 −0

главное, ездить без прав не испугался.

27 ноя 2019 в 09:13
+6 −0

Вот таких надо закрывать.которым всё по барабану .видите ли он испугался а без прав ездить он смелый он же на Ровере герой...

Фото пользователя
27 ноя 2019 в 09:10
+5 −0

Да бухой был лодырь... Дать пожизненно за такое...