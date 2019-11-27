Машина всмятку: на Петухова водитель «Жигулей» погиб после столкновения с двумя фурами

Гость 27 ноя 2019 в 00:19

Вот зачем мне эти новости, да и бог с ними такого тыщи происходит я тут смотрю парень или кто его знает с богаткова пищит про машины про чоп. сегодня шро пешком по богвткова проходя молодежку увидел бар чебуречный они тут ррдялись тачки ценой за десять лямов а мы свиньи..с работы если бабла не на транспорт пешком. я все понимаю гостеприимство и т.д. но тут уже типа свои короли..а мы граждани на паклон к локтю может нам покупаться где выделит. Мне лично с оплатами всеми и то что я пашу три четыре часа сплю даже пожрать сегодня нечем.