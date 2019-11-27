Машина всмятку: на Петухова водитель «Жигулей» погиб после столкновения с двумя фурами

Поздно вечером во вторник, 26 ноября, в Кировском районе Новосибирска в аварии погиб водитель «Жигулей».
«В 22:40 водитель водитель 1979 года рождения на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по улице Петухова со стороны площади Кирова в сторону улицы Советское шоссе. В пути следования совершил столкновение с автомобилем Man, который двигался в попутном направлении, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes», — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
В ГИБДД уточнили, что водители грузовиков не пострадали. Водитель «Жигулей» погиб на месте от полученных травм.
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