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Машина всмятку: на Петухова водитель «Жигулей» погиб после столкновения с двумя фурами

Другие участники ДТП не пострадали

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От машины ничего не осталось

От машины ничего не осталось

Поздно вечером во вторник, 26 ноября, в Кировском районе Новосибирска в аварии погиб водитель «Жигулей».

«В 22:40 водитель водитель 1979 года рождения на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по улице Петухова со стороны площади Кирова в сторону улицы Советское шоссе. В пути следования совершил столкновение с автомобилем Man, который двигался в попутном направлении, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes», — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В ГИБДД уточнили, что водители грузовиков не пострадали. Водитель «Жигулей» погиб на месте от полученных травм.

Если вы стали свидетелем этого ДТП и можете рассказать подробности, свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, по электронной почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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КОММЕНТАРИИ (10)

Из погреба
27 ноя 2019 в 00:28

В 22.40 надо к новому рабочему дню готовиться, а не "Жигули" бить. Сам виноват мужчина, что поехал на такой машине. Наверное, считал крутым себя, причислял к богачам.

ЧОП на Богдан Хмельницкого
27 ноя 2019 в 00:23

торопился, видимо. что ж, успел

Гость
27 ноя 2019 в 00:19

Вот зачем мне эти новости, да и бог с ними такого тыщи происходит я тут смотрю парень или кто его знает с богаткова пищит про машины про чоп. сегодня шро пешком по богвткова проходя молодежку увидел бар чебуречный они тут ррдялись тачки ценой за десять лямов а мы свиньи..с работы если бабла не на транспорт пешком. я все понимаю гостеприимство и т.д. но тут уже типа свои короли..а мы граждани на паклон к локтю может нам покупаться где выделит. Мне лично с оплатами всеми и то что я пашу три четыре часа сплю даже пожрать сегодня нечем.