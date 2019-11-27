«Ситуация ухудшилась»: на Расточке вода из трубы несколько дней льётся под жилой дом

— В понедельник якобы проводились работы на нашем участке, по словам диспетчера аварийной службы. Сегодня ситуация ухудшилась, вода ещё больше поступает под дом, и плюсом ещё и отопление не во всей квартире [работает]. На наши звонки во все возможные службы нет никакой реакции, — описал читатель Павел.

Между домами 44 и 48 на улице Мира в Кировском районе Новосибирска ещё в прошлый четверг, 21 ноября, прорвало трубу. Из-за этого вода полилась под дом . Об этом в редакцию НГС сообщил читатель. Сегодня он написал, что ситуация стала только хуже.

Он также уточнил, что отопление частично пропало сразу в нескольких квартирах его дома и в половине соседнего.

— В квартире 17 градусов. Частичное отключение отопления можно пережить, но вот если в ближайшее время не устранят подтоп дома, то дом может покрыться грибком со всеми вытекающими последствиями, — добавил читатель.

Ранее в ответ на запрос об устранении дефекта в управляющей компании «СПАС-Дом» ответили, что ремонтные работы были запланированы на понедельник, 25 ноября.

«Дефект обнаружен 21.11.2019 г., телефонограмма отправлена в тепловой район. 22.11.2019 комиссия от тепловиков определила дефект в тепловой камере между домами ул. Мира д. 44 и ул. Мира д. 48. В связи с тем, что под отключение попадают 14 жилых домов по отоплению и ГВС, для снижения социальной напряженности, отсутствием опасности дефекта, работы решено перенести на 25.11.19», — сообщается в ответе.

Корреспондент НГС направила повторный запрос в управляющую компанию, которая обслуживает эти дома, с просьбой уточнить, планируется ли проводить дополнительные ремонтные работы на данном участке.