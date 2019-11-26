МАК признал ошибку пилотов в катастрофе под Ростовом, где погибли 62 человека

Межгосударственный авиационный комитет раскрыл причину авиакатастрофы в Ростове-на-Дону три года назад, тогда погибли 62 человека. Как пишет РИА «Новости», трагедии не удалось избежать из-за ошибки летчиков.
В документе говорится, что командир лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Отрицательно сказались недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.
— Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании, — цитирует РИА заключение специалистов.
Видео: John Connor / youtube.com
В официальном заявление авиакомпании FlyDubai говорится, что на момент происшествия их деятельность полностью соответствовала нормативным требованиям.
— Авиакомпания FlyDubai приняла к сведению заключения и рекомендации МАК. Мы со всей ответственностью отнеслись к своим обязательствам и предприняли ряд необходимых мер, выходящих за рамки рекомендаций окончательного отчета. Мы намерены поделиться нашими дополнительными выводами и наблюдениями с профессиональным сообществом, — говорится в заявлении авиакомпании. — После тщательного анализа промежуточного отчета, проекта окончательного отчета и результатов собственного внутреннего расследования авиакомпания предприняла ряд превентивных мер совместно с регулятором — Главным управлением гражданской авиации ОАЭ. Эти меры были предприняты еще до публикации окончательного отчета.
Что касается компенсации семья погибшим в заявлении авиакомпании говорится, что большинство семей завершили судебные процессы и заключили мировые соглашения по выплатам. Детали этих соглашений не подлежат разглашению.
Видео: DonDay Ростов / youtube.com
Трагедия произошла 19 марта 2016 года недалеко от аэропорта Ростова-на-Дону. Пассажирский самолёт авиакомпании FlyDubai, все находившиеся на борту люди погибли.