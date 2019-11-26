МАК признал ошибку пилотов в катастрофе под Ростовом, где погибли 62 человека

Межгосударственный авиационный комитет раскрыл причину авиакатастрофы в Ростове-на-Дону три года назад, тогда погибли 62 человека. Как пишет РИА «Новости», трагедии не удалось избежать из-за ошибки летчиков.

В документе говорится, что командир лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Отрицательно сказались недостаточная подготовка командира экипажа, турбулентность и возможная усталость летчиков.



— Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании, — цитирует РИА заключение специалистов.