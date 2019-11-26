Министр спорта региона: останется ли Новосибирск без МЧМ по хоккею и достроят ли новую ледовую арену

В Новосибирске построят ледовую арену и волейбольный центр, несмотря на рекомендации Всемирного антидопингового агенства (WADA) отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях на 4 года. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
«Реализация проектов в регионе продолжается, это не обсуждается. Деньги как в федеральном, так и в региональном бюджете есть полностью до конца строительства всех объектов. И тот и другой объект, которые являются грандиозными спортивными стройками на территории области, я про волейбол и хоккей, конечно же, будут достроены», — цитирует ТАСС слова министра.
Ледовую арену в Новосибирске должны построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году. А завершить строительство волейбольного центра планируется к 2022 году: в нём планируется провести несколько матчей мужского чемпионата мира по волейболу.
Ранее стало известно, что комитет по соответствию WADA порекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Комитет пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.