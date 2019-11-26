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Спорт

Министр спорта региона: останется ли Новосибирск без МЧМ по хоккею и достроят ли новую ледовую арену

Ранее комитет по содействию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях

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Оба проекта завершат, даже если в них нельзя будет провести международные соревнования

Оба проекта завершат, даже если в них нельзя будет провести международные соревнования

В Новосибирске построят ледовую арену и волейбольный центр, несмотря на рекомендации Всемирного антидопингового агенства (WADA) отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях на 4 года. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Реализация проектов в регионе продолжается, это не обсуждается. Деньги как в федеральном, так и в региональном бюджете есть полностью до конца строительства всех объектов. И тот и другой объект, которые являются грандиозными спортивными стройками на территории области, я про волейбол и хоккей, конечно же, будут достроены», — цитирует ТАСС слова министра. 

Ледовую арену в Новосибирске должны построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году. А завершить строительство волейбольного центра планируется к 2022 году: в нём планируется провести несколько матчей мужского чемпионата мира по волейболу.

Ранее стало известно, что комитет по соответствию WADA порекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Комитет пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.

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КОММЕНТАРИИ (79)

Макар
26 ноя 2019 в 22:19

как только достроят новый лдс, и пройдёт ЧМ, сразу отдам сына на хоккей, чтоб доказал, что не зря строился новый лдс для новых спортсменов, будем гордится нашим поколением.

Кумар
26 ноя 2019 в 22:14

Спорт сейчас в моде, вон во всех дворах уже площадки поставили на которых даже бабули с удовольствием занимаются.

Андрей
26 ноя 2019 в 22:11

Не думаю что мы останемся без ледовой арены к ЧМ, надеюсь и верю, что все пройдёт на высшем уровне