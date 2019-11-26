Министр спорта региона: останется ли Новосибирск без МЧМ по хоккею и достроят ли новую ледовую арену

Оба проекта завершат, даже если в них нельзя будет провести международные соревнования

В Новосибирске построят ледовую арену и волейбольный центр, несмотря на рекомендации Всемирного антидопингового агенства (WADA) отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях на 4 года. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Реализация проектов в регионе продолжается, это не обсуждается. Деньги как в федеральном, так и в региональном бюджете есть полностью до конца строительства всех объектов. И тот и другой объект, которые являются грандиозными спортивными стройками на территории области, я про волейбол и хоккей, конечно же, будут достроены», — цитирует ТАСС слова министра.

