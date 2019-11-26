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В Центральном районе пассажирский автобус врезался в иномарку

Автобус ехал по выделенной полосе

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В аварии никто не пострадал, но пробка на Красном проспекте стала ещё длиннее

В аварии никто не пострадал, но пробка на Красном проспекте стала ещё длиннее

Вечером во вторник, 26 ноября, в Центральном районе Новосибирска пассажирский автобус врезался в кроссовер, который пытался проскочить поворот.

Как сообщается в паблике «АСТ-54», авария произошла на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта. Автобус остановился из-за затора, и в это время несколько машин проехали налево с Красного проспекта. Две машины успели совершить манёвр, а в третью врезался пассажирский транспорт.

Очевидцы аварии сообщили, что за рулем легкового автомобиля находилась женщина.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

— Столкновение было. О пострадавших не сообщалось, — пояснили в ведомстве.

В минувшее воскресенье в Калининском районе иномарка залетела под фуру. Из-за этого образовалась длинная пробка.

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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
26 ноя 2019 в 21:22
+0 −1

виноват водитель прульки, низенько летел.

Фото пользователя
26 ноя 2019 в 21:22
+1 −0

Видел аварию, вышел и сделал замечание виновнику.