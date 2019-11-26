В Центральном районе пассажирский автобус врезался в иномарку

Вечером во вторник, 26 ноября, в Центральном районе Новосибирска пассажирский автобус врезался в кроссовер, который пытался проскочить поворот.
Как сообщается в паблике «АСТ-54», авария произошла на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта. Автобус остановился из-за затора, и в это время несколько машин проехали налево с Красного проспекта. Две машины успели совершить манёвр, а в третью врезался пассажирский транспорт.
Очевидцы аварии сообщили, что за рулем легкового автомобиля находилась женщина.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.
— Столкновение было. О пострадавших не сообщалось, — пояснили в ведомстве.
В минувшее воскресенье в Калининском районе иномарка залетела под фуру. Из-за этого образовалась длинная пробка.