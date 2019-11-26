СГК предупредила об очередном отключении — батареи остынут в 76 зданиях

Батареи начнут остывать рано утром, но уже к вечеру ситуация наладится

В среду, 27 ноября, без отопления останутся несколько десятков домов и соцучреждений в центре Новосибирска. Объявления, предупреждающие от отключении тепла, появились накануне на домах по улице Революции. Батареи начнут остывать в шесть утра, но уже к десяти вечера тепло снова вернется в дома. Отключение, как указано в объявлениях, связано с аварией.

В СГК пояснили, что отключение связано с плановыми работами по устранению выявленного дефекта теплотрассы.

— В зоне отключения 69 многоквартирных домов, 6 детских образовательных учреждений и одна больница. Все работы планируется закончить до 22:00, — пояснили корреспонденту НГС в компании.