26 ноября вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 2/10
usd 63.76
eur 70.31

Темы

СЕЙЧАС -7°С
Пробки 2/10
usd 63.76
eur 70.31

Все новости

Все новости
Мой дом

СГК предупредила об очередном отключении — батареи остынут в 76 зданиях

На этот раз причина в плановом ремонте

Поделиться

3 628
46 Обсудить
Батареи начнут остывать рано утром, но уже к вечеру ситуация наладится

Батареи начнут остывать рано утром, но уже к вечеру ситуация наладится

В среду, 27 ноября, без отопления останутся несколько десятков домов и соцучреждений в центре Новосибирска. Объявления, предупреждающие от отключении тепла, появились накануне на домах по улице Революции. Батареи начнут остывать в шесть утра, но уже к десяти вечера тепло снова вернется в дома. Отключение, как указано в объявлениях, связано с аварией.

В СГК пояснили, что отключение связано с плановыми работами по устранению выявленного дефекта теплотрассы. 

— В зоне отключения 69 многоквартирных домов, 6 детских образовательных учреждений и одна больница. Все работы планируется закончить до 22:00, — пояснили корреспонденту НГС в компании.

Накануне больше сотни многоквартирных домов остались без тепла и отопления в Октябрьском районе. А ранее большая авария случилась на Северо-Чемском жилмассиве. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

СГКотключение тепла

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 3
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (46)

26 ноя 2019 в 20:08
+14 −2

Мне кажется таких катаклизмов раньше не было. Что ни день, то авария, отключение.

Фото пользователя
26 ноя 2019 в 20:04
+2 −14

Не беда... Морозов нет... Сейчас у всех добрых хозяев есть обогреватель...

с богаткова
26 ноя 2019 в 20:04
+0 −15

генератор держать что мешает?