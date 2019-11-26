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Новосибирские ветеринары спасли молодую енотиху — зверька привезли с травмой лапы

Сейчас семимесячная пациентка успешно восстанавливается после операции

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Самку енота привезли на операцию из соседнего региона

Самку енота привезли на операцию из соседнего региона

В новосибирской ветеринарной клинике «БЭСТ» прооперировали молодую самку енота с травмой задней лапки.

Операция прошла несколько дней назад, рассказал корреспонденту НГС ветеринарный врач Сергей Горшков.

По его словам, 7-месячная пациентка приехала в клинику из Новокузнецка. Раньше этот зверёк жил в зоопарке, потом попал в домашние условия. Новые хозяева заметили, что енот хромает и сидит на боку.

— Обратились в клинику в Новокузнецке, сделали рентген-снимки тазовых конечностей и обнаружили, что у него разрушена головка бедренной кости. Предположительно, это может быть результатом травмы, — пояснил Сергей Горшков.

Врач уточнил, что контрольные снимки еноту сделали уже в «БЭСТе»: они подтвердили диагноз — «разрушение головки бедра с подвывихом». В итоге зверька пришлось оперировать с использованием анестезии.

— Мы сделали ему внутрикожные швы и заклеили всё это специальным пластырем. Он был выписан уже буквально через пару часов, — рассказал Сергей Горшков.

Врач уточнил, что сейчас енот в Новокузнецке, он восстанавливается после операции: хорошо опирается на задние лапки и даже бегает.

Ранее новосибирским ветеринарам привезли на обследование носуху из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
26 ноя 2019 в 18:30

Ну статью можно не читать, если видно большими буквами название клиники в самом начале - сразу понятно, реклама!

Иван
26 ноя 2019 в 18:28

Даже в 90е такого не было.

Гость
26 ноя 2019 в 18:27

90е возвращается.