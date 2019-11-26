Новосибирские ветеринары спасли молодую енотиху — зверька привезли с травмой лапы

— Обратились в клинику в Новокузнецке, сделали рентген-снимки тазовых конечностей и обнаружили, что у него разрушена головка бедренной кости. Предположительно, это может быть результатом травмы, — пояснил Сергей Горшков.

По его словам, 7-месячная пациентка приехала в клинику из Новокузнецка. Раньше этот зверёк жил в зоопарке, потом попал в домашние условия. Новые хозяева заметили, что енот хромает и сидит на боку.

Врач уточнил, что контрольные снимки еноту сделали уже в «БЭСТе»: они подтвердили диагноз — «разрушение головки бедра с подвывихом». В итоге зверька пришлось оперировать с использованием анестезии.



— Мы сделали ему внутрикожные швы и заклеили всё это специальным пластырем. Он был выписан уже буквально через пару часов, — рассказал Сергей Горшков.



Врач уточнил, что сейчас енот в Новокузнецке, он восстанавливается после операции: хорошо опирается на задние лапки и даже бегает.



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