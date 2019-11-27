Конец осени порадует новосибирцев комфортной погодой

Осадки в регионе продолжатся, а к концу рабочей недели усилятся

Новосибирская область попала в зону так называемого «сибирского антициклона», а это означает, что комфортная умеренно-морозная погода задержится в регионе ещё как минимум до конца рабочей недели.



— В утренние часы при прояснениях будут возникать туманы, дымки, изморозь. Атмосферные фронты будут пытаться пробиться на восток, это вызывает отдельные небольшие осадки, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



Однако в пятницу, 29 ноября, погодная ситуация может измениться радикально. По словам Ренада Ягудина, новосибирцев ждет усиление снегопадов и ветра (до 15 м/с), возможны метели, но температурный фон останется в классе «умеренно-морозной погоды».

