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Зима

Конец осени порадует новосибирцев комфортной погодой

Утрами новосибирцев ждут туманы и дымка, в дневное время — снегопады

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Осадки в регионе продолжатся, а к концу рабочей недели усилятся

Осадки в регионе продолжатся, а к концу рабочей недели усилятся

Новосибирская область попала в зону так называемого «сибирского антициклона», а это означает, что комфортная умеренно-морозная погода задержится в регионе ещё как минимум до конца рабочей недели.

— В утренние часы при прояснениях будут возникать туманы, дымки, изморозь. Атмосферные фронты будут пытаться пробиться на восток, это вызывает отдельные небольшие осадки, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Однако в пятницу, 29 ноября, погодная ситуация может измениться радикально. По словам Ренада Ягудина, новосибирцев ждет усиление снегопадов и ветра (до 15 м/с), возможны метели, но температурный фон останется в классе «умеренно-морозной погоды».

— В основном ночью будет от -9 до -15 градусов, местами до -20…-22 градуса. Дневные температуры — от 7 до 13 градусов мороза. Это что касается 27 и 28 ноября, — добавил Ренад Ягудин.

29 ноября за счёт снегопадов и большой облачности погода станет ещё теплее: ночью — от -10 до -15 градусов, днём — от -6 до -11 градусов.

Несмотря на достаточно умеренную температуру, на тонкий лёд Оби выбрались первые рыбаки. В МЧС предупредили, что зимняя рыбалка вне ледовых переправ, которые ещё пока не открылись в регионе, опасна не только для здоровья, но и для кошелька нарушителей.

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КОММЕНТАРИИ (4)

27 ноя 2019 в 08:14

Ноябрь в Сибири, это не осень, а зима.

Археолог
27 ноя 2019 в 08:46

Нормальная зима это минус 0 градусов и умеренный снежный покров (как в Токио) ;)

Что?
27 ноя 2019 в 08:42

Зима же давно наступила😁