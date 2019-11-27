Конец осени порадует новосибирцев комфортной погодой

Новосибирская область попала в зону так называемого «сибирского антициклона», а это означает, что комфортная умеренно-морозная погода задержится в регионе ещё как минимум до конца рабочей недели.
— В утренние часы при прояснениях будут возникать туманы, дымки, изморозь. Атмосферные фронты будут пытаться пробиться на восток, это вызывает отдельные небольшие осадки, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Однако в пятницу, 29 ноября, погодная ситуация может измениться радикально. По словам Ренада Ягудина, новосибирцев ждет усиление снегопадов и ветра (до 15 м/с), возможны метели, но температурный фон останется в классе «умеренно-морозной погоды».
— В основном ночью будет от -9 до -15 градусов, местами до -20…-22 градуса. Дневные температуры — от 7 до 13 градусов мороза. Это что касается 27 и 28 ноября, — добавил Ренад Ягудин.
29 ноября за счёт снегопадов и большой облачности погода станет ещё теплее: ночью — от -10 до -15 градусов, днём — от -6 до -11 градусов.
Несмотря на достаточно умеренную температуру, на тонкий лёд Оби выбрались первые рыбаки. В МЧС предупредили, что зимняя рыбалка вне ледовых переправ, которые ещё пока не открылись в регионе, опасна не только для здоровья, но и для кошелька нарушителей.