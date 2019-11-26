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Культура

Заставят переделать: по свежему ремонту консерватории разошлись трещины после морозов

В учебном заведении заверяют, что здание безопасно

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После морозов трещина на фасаде здания увеличилась в размерах

После морозов трещина на фасаде здания увеличилась в размерах

Трещины начали расползаться по фасаду Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, который отремонтировали год назад, — в учебном заведении пояснили, что эти повреждения не угрожают безопасности здания.

Сегодня днём корреспондент НГС заметил треснувшее покрытие над двумя колоннами слева от входа в консерваторию.

Как пояснил и.о. проректора консерватории по административно-хозяйственной работе Валерий Щёголев, появившиеся трещины затронули лишь покрытие штукатурки, безопасности здания они не угрожают. Но если до морозов повреждение было небольшим, то сейчас из-за перепада температур и влажности ситуация усугубилась. Исправить недостатки должен подрядчик, который ремонтировал консерваторию. Срок гарантийного ремонта — 5 лет.

— Подрядчика нанимала московская служба заказчика при Министерстве культуры. Мы их уже предупреждали о том, что есть такие некачественности в работе, поэтому они уже проводят процедуру предъявления подрядчику всех этих недостатков. В любом случае подрядчик приедет весной и должен будет это всё исправить. Сейчас не может эта работа быть выполнена, потому что в зимний период она не производится, — уточнил Валерий Щёголев.

Исправить ситуацию должен подрядчик, который ремонтировал фасад

Исправить ситуацию должен подрядчик, который ремонтировал фасад

Здание Новосибирской государственной консерватории имени Глинки — памятник регионального значения, оно построено в 1923–1924 годах известным архитектором Андреем Крячковым. Впоследствии здание расширили, надстроив два этажа и сделав пристройки по краям. 

Ремонтировать здание консерватории начали осенью 2017 года и закончили на следующий год. Это первый масштабный ремонт крыши и фасадов консерватории за всю историю её существования, рассказывал ранее Константин Курленя — бывший ректор этого учебного заведения.

В Министерстве культуры России поясняли, что всего на реставрацию фасадов этого здания планируется потратить 9,5 миллиона рублей, ещё в 9 миллионов рублей оценивалась реставрация кровли. Кроме того, в консерватории планировали отреставрировать лестницы, усилить перекрытия и отремонтировать водопровод, канализацию, отопление и вентиляцию. Бывший руководитель консерватории подчёркивал, что после ремонта здание сохранит свой исторический облик

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КОММЕНТАРИИ (13)

алик
26 ноя 2019 в 16:53
+4 −0

....Сейчас не может эта работа быть выполнена, потому что в зимний период она не производится, — уточнил Валерий Щёголев...

бесконечный круг
26 ноя 2019 в 16:52
+3 −0

к весне подрядчик обанкротится и из имущества у него окажутся лишь ржавые жигули. а там новый тендер - и по кругу...

26 ноя 2019 в 17:29
+1 −0

не сможет подрядчик обанкротится, пока к к нему существуют претензии материального характера, а то, что он может сливаться по...