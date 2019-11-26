Заставят переделать: по свежему ремонту консерватории разошлись трещины после морозов

После морозов трещина на фасаде здания увеличилась в размерах

Трещины начали расползаться по фасаду Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, который отремонтировали год назад, — в учебном заведении пояснили, что эти повреждения не угрожают безопасности здания.

Сегодня днём корреспондент НГС заметил треснувшее покрытие над двумя колоннами слева от входа в консерваторию.



Как пояснил и.о. проректора консерватории по административно-хозяйственной работе Валерий Щёголев, появившиеся трещины затронули лишь покрытие штукатурки, безопасности здания они не угрожают. Но если до морозов повреждение было небольшим, то сейчас из-за перепада температур и влажности ситуация усугубилась. Исправить недостатки должен подрядчик, который ремонтировал консерваторию. Срок гарантийного ремонта — 5 лет.