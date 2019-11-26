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Пять полицейских бросились спасать мужчину из горящего дома

Сотрудники патрульно-постовой службы заметили ночной пожар во время патрулирования

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Евгений Новицкий, Евгений Некрасов, Александр Рахманов, Александр Шумаков и Виталий Волков заметили пожар во время патрулирования

Евгений Новицкий, Евгений Некрасов, Александр Рахманов, Александр Шумаков и Виталий Волков заметили пожар во время патрулирования

Под Новосибирском полицейские спасли пенсионера из горящего дома — они заметили пожар во время ночного патрулирования территории. Частный дом загорелся в Бердске около двух часов ночи 22 ноября.

— Сообщив о возгорании в дежурную часть, полицейские, не дожидаясь прибытия пожарных, оповестили об опасности жителей соседних домов и провели их эвакуацию. Один из граждан сообщил стражам порядка, что в горящем доме может находиться хозяин. Сотрудники полиции незамедлительно выбили в охваченном пламенем строении дверь и обнаружили в нём пожилого мужчину. Благодаря слаженным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции пенсионер был спасен и передан прибывшим на место врачам скорой помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Автор: ГУ МВД по Новосибирской области

Руководство решило поощрить Евгения Новицкого, Евгения Некрасова, Александра Рахманова, Александра Шумакова и Виталия Волкова за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Пока  решается, какую награду они получат.

В январе в Новосибирской области полицейские вынесли двух стариков из горящего дома.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Весёлый НЕ молочник
26 ноя 2019 в 15:41
+0 −0

У меня другой вопрос - а что 5 человек получающих зар плату из бюджета ...делали на одной территории ?? что они там впятером...

Диванный эксперт
26 ноя 2019 в 15:40
+0 −0

Досрочное повышение в звании самая лучшая награда в правоохранительных органах.

Гость
26 ноя 2019 в 15:39
+0 −0

Раньше была такая медаль-
За отвагу на пожаре.
Сразу видно за что получил.
А чем сейчас награждают?