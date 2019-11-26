Пять полицейских бросились спасать мужчину из горящего дома

Под Новосибирском полицейские спасли пенсионера из горящего дома — они заметили пожар во время ночного патрулирования территории. Частный дом загорелся в Бердске около двух часов ночи 22 ноября.

— Сообщив о возгорании в дежурную часть, полицейские, не дожидаясь прибытия пожарных, оповестили об опасности жителей соседних домов и провели их эвакуацию. Один из граждан сообщил стражам порядка, что в горящем доме может находиться хозяин. Сотрудники полиции незамедлительно выбили в охваченном пламенем строении дверь и обнаружили в нём пожилого мужчину. Благодаря слаженным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции пенсионер был спасен и передан прибывшим на место врачам скорой помощи, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.