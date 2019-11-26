Сколько новосибирцы хотят за «Скрепышей»: на Avito выставили коллекции игрушек из супермаркетов

Коллекционные фигурки «Скрепыши» торговой сети «Магнит» возглавили список предпочтений новосибирцев в этом году. К такому выводу пришли эксперты «Авито», проанализировавшие поисковые запросы жителей Новосибирска в разделах с игрушками от торговых сетей.
Именно «Скрепышей» новосибирцы искали чаще всего (93% спроса), далее следуют «Стиратели» от торговой сети «Пятёрочка» (5%) и миниатюры «Минилента» (2%) от «Ленты», сообщается в пресс-релизе «Авито».
В среднем новосибирцы продавали скрепышей за 200 рублей за коллекцию. Это средний результат среди крупных городов России. Дороже всего скрепышей оценили жители Самары, где за них просят 393 рубля, а дешевле всего — в Барнауле (29 рублей).
Самые дорогие стиратели продавались в Ульяновске (в среднем 957 рублей), Красноярске (872 рубля) и Уфе (620 рублей). В Новосибирске за стирателей просят 197 рублей.
Комплект фигурок из «Ленты» новосибирцы оценили в 87 рублей. Самые дорогие миниатюры продаются в Красноярске (894 рубля), Барнауле (676 рублей) и Волгограде (668 рублей).
В октябре НГС опубликовал авторскую колонку врача-психотерапевта Олега Горбунова, в которой он, рассуждая об игрушках из «Магнита», назвал коллекционные фигуры новой объединяющей идеей.