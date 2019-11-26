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Сколько новосибирцы хотят за «Скрепышей»: на Avito выставили коллекции игрушек из супермаркетов

Также в Новосибирске торгуют коллекциями игрушек и из других сетевых супермаркетов

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«Скрепыши» оказались самыми дорогими игрушками из супермаркетов, которые пытаются продать новосибирцы

«Скрепыши» оказались самыми дорогими игрушками из супермаркетов, которые пытаются продать новосибирцы

Коллекционные фигурки «Скрепыши» торговой сети «Магнит» возглавили список предпочтений новосибирцев в этом году. К такому выводу пришли эксперты «Авито», проанализировавшие поисковые запросы жителей Новосибирска в разделах с игрушками от торговых сетей.

Именно «Скрепышей» новосибирцы искали чаще всего (93% спроса), далее следуют «Стиратели» от торговой сети «Пятёрочка» (5%) и миниатюры «Минилента» (2%) от «Ленты», сообщается в пресс-релизе «Авито».

В среднем новосибирцы продавали скрепышей за 200 рублей за коллекцию. Это средний результат среди крупных городов России. Дороже всего скрепышей оценили жители Самары, где за них просят 393 рубля, а дешевле всего — в Барнауле (29 рублей).

Самые дорогие стиратели продавались в Ульяновске (в среднем 957 рублей), Красноярске (872 рубля) и Уфе (620 рублей). В Новосибирске за стирателей просят 197 рублей.

Комплект фигурок из «Ленты» новосибирцы оценили в 87 рублей. Самые дорогие миниатюры продаются в Красноярске (894 рубля), Барнауле (676 рублей) и Волгограде (668 рублей).

В октябре НГС опубликовал авторскую колонку врача-психотерапевта Олега Горбунова, в которой он, рассуждая об игрушках из «Магнита», назвал коллекционные фигуры новой объединяющей идеей.

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КОММЕНТАРИИ (18)

26 ноя 2019 в 15:04

Маразм крепчал! (с)

Фото пользователя
26 ноя 2019 в 15:08

Палочки от эскимо ещё не продают?

Фото пользователя
26 ноя 2019 в 15:07

Дурачьё...