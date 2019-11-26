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Происшествия

Очевидец рассказал, что произошло с погибшим 12-летним мальчиком: зашёл в туалет с баллончиком, вышел и упал

Мальчик был с другом, который убежал во время происшествия

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Очевидцы пытались спасти ребёнка до приезда скорой

Очевидцы пытались спасти ребёнка до приезда скорой

В Новосибирске 24 ноября рядом с одним из кафе в Железнодорожном районе умер 12-летний мальчик — врачи в реанимобиле боролись за его жизнь больше часа, а до их приезда спасти мальчика пытались гости заведения. Одна из посетительниц кафе рассказала корреспонденту НГС о происшествии — она видела, как погибший ребёнок с другом пронесли в туалет газовые баллончики.

«Не мог выдохнуть»

— Два мальчика примерно часов в семь вечера забежали с газовыми баллонами небольшими. Они их сначала помыли и зашли в туалет. Через пять минут первый мальчик вышел и вдруг упал. Второй увидел всё это и убежал, — рассказала очевидица.

И персонал, и гости сразу же бросились к ребёнку. Ещё несколько очевидцев рассказали, что мальчик, судя по всему, вдохнул газ из баллончика.

— Его переложили на бок на диванчик. Он не мог выдохнуть. Тяжело дышал, рвало прямо с кровью — и через рот, и через нос. Скорая приехала через минут 17. Всё это время оказывали помощь, как могли, — вспоминает гость кафе.

Врачи скорой помощи перенесли ребёнка в реанимобиль, где почти час пытались спасти. Через 15 минут после приезда врачей, по словам очевидцев, прибыла полиция.

— Газовые баллончики забрала полиция. Вид у этих баллончиков был такой, как под горелку. Услышала ещё, что полицейские говорили, что ребёнок был из неблагополучной семьи, — говорит очевидица.

Что такое сниффинг

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил корреспонденту НГС, что сейчас среди подростков, а точнее детей 11–13 лет, распространено такое увлечение как сниффинг.

— Сниффинг — это вдыхание газа из зажигалок или баллонов. Сейчас распространено среди определённой категории подростков. Молодёжи это не касается. Старший детский возраст. Это явление относится к разделу токсикомании. Токсикомания у нас всегда была. До этого был клей, пары бензина. Сейчас пришли к тому, что дети стали вдыхать смесь из зажигалок или баллонов. Ребёнок испытывает состояние опьянения. Большинству это не нравится, их тошнит, рвёт, и с первого раза может появиться отвращение. Но у кого есть определённая предрасположенность к этому — они начинают употреблять. Случаются отравления, пусть и не в 100% случаев вдыхания, но они случаются. Необходимо сразу же вызывать скорую помощь, — объясняет Алексей Казанцев.

Сейчас в гибели мальчика разбираются следователи. К ситуации подключилась и прокуратура — работники проверят, насколько чётко сработали «органы системы профилактики».

У вас есть важная информация по случаю на Челюскинцев? Свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Viber, Telegram, привязанным на номер 8 982 781–74–07.

В Новосибирске следователи также выясняют причину смерти семиклассника — родители в чатах WhatsApp утверждают, что умер он из-за снюсов. В разговоре с журналистом НГС дети из школы погибшего мальчика подтвердили употребление снюса другими учащимися. Что такое снюс, чем он опасен и почему его свободно продают детям — объясняем тут.

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КОММЕНТАРИИ (35)

Вася
26 ноя 2019 в 15:05
+10 −3

Владимир Владимирович, электорат к 2024 подрастает!

26 ноя 2019 в 15:17
+8 −0

Естественный отбор

Весёлый НЕ молочник
26 ноя 2019 в 15:00
+5 −2

Будь моя воля я бы казнил за распространение информации о всяких ...снифингах. Зачем это делать? пиши , говори так как это...