Очевидец рассказал, что произошло с погибшим 12-летним мальчиком: зашёл в туалет с баллончиком, вышел и упал

— Два мальчика примерно часов в семь вечера забежали с газовыми баллонами небольшими. Они их сначала помыли и зашли в туалет. Через пять минут первый мальчик вышел и вдруг упал. Второй увидел всё это и убежал, — рассказала очевидица.

В Новосибирске 24 ноября рядом с одним из кафе в Железнодорожном районе умер 12-летний мальчик — врачи в реанимобиле боролись за его жизнь больше часа, а до их приезда спасти мальчика пытались гости заведения. Одна из посетительниц кафе рассказала корреспонденту НГС о происшествии — она видела, как погибший ребёнок с другом пронесли в туалет газовые баллончики.

И персонал, и гости сразу же бросились к ребёнку. Ещё несколько очевидцев рассказали, что мальчик, судя по всему, вдохнул газ из баллончика.

— Его переложили на бок на диванчик. Он не мог выдохнуть. Тяжело дышал, рвало прямо с кровью — и через рот, и через нос. Скорая приехала через минут 17. Всё это время оказывали помощь, как могли, — вспоминает гость кафе.

Врачи скорой помощи перенесли ребёнка в реанимобиль, где почти час пытались спасти. Через 15 минут после приезда врачей, по словам очевидцев, прибыла полиция.

— Газовые баллончики забрала полиция. Вид у этих баллончиков был такой, как под горелку. Услышала ещё, что полицейские говорили, что ребёнок был из неблагополучной семьи, — говорит очевидица.

Что такое сниффинг

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил корреспонденту НГС, что сейчас среди подростков, а точнее детей 11–13 лет, распространено такое увлечение как сниффинг.

— Сниффинг — это вдыхание газа из зажигалок или баллонов. Сейчас распространено среди определённой категории подростков. Молодёжи это не касается. Старший детский возраст. Это явление относится к разделу токсикомании. Токсикомания у нас всегда была. До этого был клей, пары бензина. Сейчас пришли к тому, что дети стали вдыхать смесь из зажигалок или баллонов. Ребёнок испытывает состояние опьянения. Большинству это не нравится, их тошнит, рвёт, и с первого раза может появиться отвращение. Но у кого есть определённая предрасположенность к этому — они начинают употреблять. Случаются отравления, пусть и не в 100% случаев вдыхания, но они случаются. Необходимо сразу же вызывать скорую помощь, — объясняет Алексей Казанцев.