Директор новосибирского цирка заявил о «махровой коррупции»: он рассказал о прыгающих 2 миллионах

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов объявил о коррупции в Росгосцирке Фото: Илья Калинин

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов, заявивший на прошлой неделе о своём увольнении, сообщил о «махровой коррупции» в цирке.

— В нашей организации процветает махровая коррупция. Сейчас я вам раздам бумаги и вы всё сами увидите, — рассказал накануне, 26 ноября, на встрече с журналистами Сергей Шабанов. После он раздал документы — пример юридического оформления гастролей цирковой программы «Королевский цирк». Журналисты получили копии, но смогли ознакомиться и с оригиналами документов.

В чём Шабанов обвинил Росгосцирк По словам Сергея Шабанова, исполняющий обязанности руководителя ФКП «Росгосцирк» Владимир Шемякин задним числом переделал акт выполненных обязательств, проведения взаимных расчётов и платежей по договору, составленному на гастроли программы «Королевский цирк». Эта программа художественного руководителя и главного режиссёра Росгосцирка Гии Эрадзе. В переделанном документе стояло количество проданных билетов и сумма отчислений прокатчику, которые отличались от данных в первой версии документов. Также на новом документе была подпись самого Владимира Шемякина вместо подписи Сергея Шабанова. — На этих подлинниках видно, что государственный чиновник вывел из новосибирского цирка 2 миллиона рублей, — утверждает Шабанов. (В прямой речи Шабанов округлил цифры — в документах сумма, к которой он апеллирует, более 2 миллионов. — Прим.ред) Директор новосибирского цирка отмечает, что изначально более 2 миллионов рублей были начислены не государству в лице Росгосцирка, а излишне в пользу индивидуального предпринимателя Ирины Иткиной. Иткина является прокатчиком цирковой программы Гии Эрадзе «Королевский цирк». Акт с первым и неправильным, по мнению Шабанова, начислением был составлен 30 апреля 2019 года. Его подписывал сам Шабанов.

Как менялись цифры в актах По первому акту более 17,9 миллиона предназначались прокатчику, а более 14 миллионов — Росгосцирку. Глава новосибирского цирка объяснил, что сумму в 17,9 миллиона рублей он указал в акте не самостоятельно, а по непосредственному распоряжению руководства Росгосцирка. Приказ Росгосцирка Шабанов также продемонстрировал журналистам и раздал копии. Во втором акте уже более 15,7 миллиона предназначались прокатчику, а более 16,2 миллиона — Росгосцирку. Общий валовой сбор за гастроли труппы оставался неизменным — более 32 миллионов рублей. Также оставался неизменным доход цирка — более 13,4 миллиона рублей, этот доход вычленялся из суммы, которая относится к доходам Росгосцирка. Таким образом, в документах менялась сумма, которая уходила государству в лице Росгосцирка: по первому документу — 650 тысяч, по второму — 2,8 миллиона рублей. — Гия Эрадзе приехал, поработал, заканчивается программа, мы составляем акт выполненных работ: та сторона, которая представляет прокатчика, и новосибирский цирк — на основании приказов Росгосцирка. Всё рассчитали по тем цифрам, которые указал главк. Нам обозначили сумму в 13 миллионов: это затраты цирка. Гия Эрадзе заработал 32 миллиона. Разница почти в 20 миллионов. Вот с этих 20 миллионов государству в лице Росгосцирка нужно было заплатить 15%. Но вместо 2,5 миллиона, вносится 600 тысяч, — говорит Шабанов.

В октябре, по словам Сергея Шабанова, появился второй акт с исправленными цифрами: вместо 17,9 миллиона рублей прокатчику полагалось только 15,7 миллиона рублей, а разница почти в 2,5 миллиона, что составляло 15% от дохода, уходила Росгосцирку. Дата на новом акте стояла всё та же — 30 апреля 2019 года, но подпись была уже Владимира Шемякина.

Шабанов показал новосибирским СМИ документы, из которых было видно, как изменилась сумма отчислений прокатчику Фото: Илья Калинин

Комментарий прокатчика Прокатчик Ирина Иткина изменившуюся цифру в 2,5 миллиона корреспонденту НГС объяснила изменившимися отношениями с Росгосцирком. — У нас просто изменились условия. Росгосцирк от этого выиграл. Мы немножко проиграли. Но они же, эти 2 миллиона, не исчезли из природы и не потерялись, — ответила корреспонденту НГС Ирина Иткина. Рассказывать, в чём именно изменились условия и какую сумму на самом деле она как прокатчик получила, Иткина объяснять не стала. Но посоветовала обратиться в Росгосцирк, а также к замдиректору программы «Королевский цирк» Элине Лазарецкой. — Вы какое основание имеете спрашивать меня об этом (о деньгах. — Прим. ред.)? Я вас не вижу, вы не предъявили своих документов, я не понимаю, с кем я разговариваю, — нервно закончила разговор Ирина Иткина.

Заместитель директора цирковой программы «Королевский цирк» Элина Лазарецкая вообще не стала дослушивать корреспондента НГС до конца. — Я прошу прощения, можно я вас перебью? Вы позвоните в Росгосцирк, отправьте туда официальный запрос, вам что-нибудь ответят, — сказала Лазарецкая. Она пояснила, что к финансовым вопросам отношения не имеет, а подсказать, кто у них занимается этим, не может.

Директор новосибирского цирка пообещал через неделю выдать очередную порцию разоблачений махинаций, которые происходят в Росгосцирке Фото: Илья Калинин

Шабанов не обращался в правоохранительные органы

Директор новосибирского цирка узнал о такой схеме около месяца назад. По его мнению, именно это стало истинной причиной его увольнения. На данный момент директор новосибирского цирка, как он сам пояснил, находится на больничном, поэтому уволить в Росгосцирке его пока не могут. В правоохранительные органы Сергей Шабанов лично ещё не обращался: пока он общается с юристами и выясняет для себя, как лучше поступить. Комментарий Росгосцирка Корреспондент НГС попросил прокомментировать ситуацию в Росгосцирке, где позицию Сергея Шабанова назвали «вызывающей недоумение».

— О какой коррупционной составляющей со стороны руководства Росгосцирка может идти речь, когда компания заплатила в бюджет в разы больше средств: не 600 тысяч рублей, а 2 795 025,00 рублей? Остается открытым вопрос, с чьей стороны были коррупционные действия, в то время, когда Шабановым был подписан акт на крайне низкую сумму по итогам проката популярной в регионе программы. Этот факт был своевременно замечен в Москве, была проведена проверка, были проанализированы результаты продаж, после чего прокатчик доначислил в компанию свыше 2 млн рублей недополученных средств. Таким образом, Росгосцирк действовал именно в государственных интересах. Тот факт, что Шабанов неверно интерпретирует действия руководства Росгосцирка, связанные с доходом компании по итогам работы прокатчика, в дополнительный раз подчёркивает сомнительную компетенцию экс-директора цирка в Новосибирске. ФКП «Росгосцирк» и в дальнейшем будет проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности в своих филиалах: 38 стационарных цирков и 5 цирков шапито, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Росгосцирка.