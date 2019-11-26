Объявлен в розыск водитель «Лэнд Ровера» — он сбил прохожего на Профилактической и оставил умирать

Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который сегодня утром, 26 ноября, сбил прохожего в Дзержинском районе Новосибирска и уехал с места ДТП.



Происшествие случилось на улице Профилактической, рассказал инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

— С 7:00 до 8:00 водитель предположительно Land Rover Discovery 3 двигался со стороны Гусинобродского шоссе в сторону проспекта Дзержинского и в пути следования совершил наезд на мужчину, предположительно 60 лет, который шёл в попутном направлении вдоль проезжей части, — описал происшествие Владислав Савченков.