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Происшествия

Объявлен в розыск водитель «Лэнд Ровера» — он сбил прохожего на Профилактической и оставил умирать

Пострадавший погиб на месте

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На месте ДТП валяются обломки машины

На месте ДТП валяются обломки машины

Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, который сегодня утром, 26 ноября, сбил прохожего в Дзержинском районе Новосибирска и уехал с места ДТП.

Происшествие случилось на улице Профилактической, рассказал инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

— С 7:00 до 8:00 водитель предположительно Land Rover Discovery 3 двигался со стороны Гусинобродского шоссе в сторону проспекта Дзержинского и в пути следования совершил наезд на мужчину, предположительно 60 лет, который шёл в попутном направлении вдоль проезжей части, — описал происшествие Владислав Савченков.

Он уточнил, что после ДТП водитель скрылся с места происшествия, не оказав медицинской помощи пострадавшему. Сбитый пешеход скончался от травм.

Всех, кто стал очевидцем этого ДТП или может помочь найти водителя, просят позвонить в Госавтоинспекцию по номеру 232–23–51 или 232–23–21.

В прошлом месяце женщина шла из магазина и попала под автомобиль на Виктора Уса – водитель тоже скрылся с места происшествия.

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КОММЕНТАРИИ (19)

с богаткова
26 ноя 2019 в 13:13

каким же надо быть "человеком", чтобы оставить умирать... так поступают только трусы.

житель Каменки
26 ноя 2019 в 13:19

ГИБДД, в нашем районе есть черный Рэнж Ровер, как ошпаренный ездит, Каменка, Восход - эти районы

Гость
26 ноя 2019 в 13:23

Ну таких машин не так уж и много в городе.Объехать всех хозяев, большого труда не составит, да и времени много не займёт.
Я не думаю, что это кто то из деревни или иногородний.
Ищите гада.