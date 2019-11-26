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«Батареи уже чуть тёпленькие»: больше сотни домов в Октябрьском районе остались без отопления

Тепло и горячую воду отключили из-за ремонта на теплотрассе

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Кроме жилых домов под отключение попали два детских сада и гимназия

Кроме жилых домов под отключение попали два детских сада и гимназия

Больше сотни многоквартирных домов остались без отопления в Октябрьском районе Новосибирска из-за ремонта теплотрассы.

По информации местного жителя, в подъезде в доме № 1А на Стофато со вчерашнего дня висит объявление о том, что 26 ноября с 9:00 до 21:00 в доме не будет тепла и горячей воды, и сегодня действительно начались отключения.

— Батареи потихоньку остывают, уже чуть тепленькие, — пояснил наш читатель.

Также он добавил, что из окна видит, как во дворе одного из соседних домов поднимается столб пара. На месте с утра работали две аварийки.

В пресс-службе Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании корреспонденту НГС уточнили, что это отключение плановое.

— Ведутся работы по устранению дефекта на магистральной теплотрассе по улице Стофато. До 21:00 планируем завершить ремонт. В зоне отключения 106 [многоквартирных] домов, — рассказали в СГК.

Информацию о том, попали ли под отключение ещё и социальные объекты, в пресс-службе пообещали уточнить позже.

При этом на муниципальном портале другие данные о количестве домов, которые попали под отключение из-за дефекта на теплотрассе возле дома № 17 на улице Стофато. Там сообщается о 94 отключённых домах на Бориса Богаткова, Добролюбова, Журавлёва, Кошурникова, Стофато и Федосеева. В том числе в зоне отключения оказались гимназия № 11 и два детских сада — № 501 и 372.

Ранее мы рассказывали о масштабной коммунальной аварии на Северо-Чемском жилмассиве, которая оставила без тепла и горячей воды десятки домов. После устранения дефектов журналист НГС пообщалась с представителями« Сибирской генерирующей компании» и узнала причину аварии, а также о том, где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП.

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КОММЕНТАРИИ (17)

26 ноя 2019 в 12:13
+2 −0

Это просто прикол!
Всё лето и всю осень перерыли город с этими ремонтами, проверками теплосетей
Теперь зима на улице...

Фото пользователя
26 ноя 2019 в 12:07
+0 −2

На Богаткова пока есть отопление.

Екатерина
26 ноя 2019 в 12:16
+1 −0

Отключают 3 район от тепла посреди зимы , угрожают не пустить на Олимпиаду, ради которой люди вообще идут в спорт и грезят...