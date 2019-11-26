«Батареи уже чуть тёпленькие»: больше сотни домов в Октябрьском районе остались без отопления

Кроме жилых домов под отключение попали два детских сада и гимназия

Больше сотни многоквартирных домов остались без отопления в Октябрьском районе Новосибирска из-за ремонта теплотрассы.



По информации местного жителя, в подъезде в доме № 1А на Стофато со вчерашнего дня висит объявление о том, что 26 ноября с 9:00 до 21:00 в доме не будет тепла и горячей воды, и сегодня действительно начались отключения.



— Батареи потихоньку остывают, уже чуть тепленькие, — пояснил наш читатель.



Также он добавил, что из окна видит, как во дворе одного из соседних домов поднимается столб пара. На месте с утра работали две аварийки.