«Батареи уже чуть тёпленькие»: больше сотни домов в Октябрьском районе остались без отопления

Больше сотни многоквартирных домов остались без отопления в Октябрьском районе Новосибирска из-за ремонта теплотрассы.
По информации местного жителя, в подъезде в доме
— Батареи потихоньку остывают, уже чуть тепленькие, — пояснил наш читатель.
Также он добавил, что из окна видит, как во дворе одного из соседних домов поднимается столб пара. На месте с утра работали две аварийки.
В пресс-службе Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании корреспонденту НГС уточнили, что это отключение плановое.
— Ведутся работы по устранению дефекта на магистральной теплотрассе по улице Стофато. До 21:00 планируем завершить ремонт. В зоне отключения 106 [многоквартирных] домов, — рассказали в СГК.
Информацию о том, попали ли под отключение ещё и социальные объекты, в пресс-службе пообещали уточнить позже.
При этом на муниципальном портале другие данные о количестве домов, которые попали под отключение из-за дефекта на теплотрассе возле дома
Ранее мы рассказывали о масштабной коммунальной аварии на Северо-Чемском жилмассиве, которая оставила без тепла и горячей воды десятки домов. После устранения дефектов журналист НГС пообщалась с представителями« Сибирской генерирующей компании» и узнала причину аварии, а также о том, где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП.