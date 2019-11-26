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Прокуратура подключилась к делу о гибели 12-летнего мальчика на Челюскинцев

Врачам не удалось спасти ребёнка

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Инцидент произошёл в одном из заведений на улице Челюскинцев

Инцидент произошёл в одном из заведений на улице Челюскинцев

В Новосибирске прокуратура начала проверять обстоятельства смерти 12-летнего подростка, который умер на территории Железнодорожного района на улице Челюскинцев.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что проверку проводит прокуратура Октябрьского района Новосибирска — именно в этом районе жил 12-летний мальчик. 

Работники прокуратуры проверят, насколько чётко сработали «органы системы профилактики».

12-летний мальчик умер на улице Челюскинцев вечером 24 ноября — врачам скорой помощи не удалось спасти ребёнка. Очевидец происшествия рассказал корреспонденту НГС, что произошло, и пожаловался, что не мог дозвониться до скорой помощи больше десяти минут. Очевидец пытался спасти мальчика, когда ему было плохо в кафе. Скорая помощь пыталась реанимировать ребёнка в течение часа, но он умер. Проверку по факту смерти мальчика также начали следователи.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
26 ноя 2019 в 11:15

причины уже давно выяснены и озвучены - вдыхание газовых баллонов, НГС отстаете

Гость
26 ноя 2019 в 11:14

Да это всё понятно.Будут известны причины смерти, тогда и напишите.
Что там? Спайсы? Или как там называется дрянь с никотином!?