Снюсы и сниффинг: чем травятся новосибирские подростки и как вычислить опасное увлечение

О снюсах и сниффинге в Новосибирске заговорили после двух недавних трагедий, хотя школьники употребляют эти вещества уже несколько лет Фото: Евгения Бикунова

Новосибирск вторую неделю гудит от череды трагедий с подростками. В Заельцовском районе нашли мертвым семиклассника. В родительских чатах WhatsApp начали распространять аудиосообщение, что его смерть может быть связана с употреблением снюсов. Через несколько дней рядом с одним из кафе в Железнодорожном районе умер 12-летний мальчик. Одна из посетительниц рассказала, что видела, как погибший ребёнок с другом пронесли в туалет газовые баллончики. Оба явления — употребление снюсов и сниффинг (газовая токсикомания) — не что-то новое, среди школьников это было популярно еще несколько лет назад (здесь мы публиковали откровенные рассказы детей об этом). Журналист НГС попросил психиатров-наркологов объяснить, почему подростки употребляют такие вещества, как родителям вычислить опасные увлечения и самое главное — где получить помощь бесплатно.

Почему подростки принимают снюсы? — Сейчас в соцсетях можно найти целые сообщества молодых людей, которые пользуются этими снюсами — полосками с никотином. Там же идёт и их активное распространение, — объясняет главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов. — Блогеры показывают, как это принимать, как это якобы красиво, сладко и безопасно. А в организм человека попадает концентрированный никотин. Последствия самые разные — это воздействие на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, слизистую. Может произойти отравление никотином. Зависимость возникает достаточно быстро. Это опасно ещё и тем, что при развитии заболевания подросток легко переходит на другие психоактивные вещества. И иногда передозировка приводит к летальным исходам. Почему ребёнок употребляет эти вещества? Это вопрос к родителям, семейной и школьной обстановке. Если в семье есть жёсткие правила поведения, есть чёткие границы — папа, мама, ребёнок, открытое пространство, в котором открыто обсуждаются проблемы, — то чаще всего такие ситуации не возникают.

Всё новое, что появляется, молодёжь пробует на себе. Как правило, это происходит из-за того, что родители не умеют правильно выстраивать психологическое воспитание. У них просто нет контакта с детьми. Но иногда это может быть протестной формой поведения. Что такое снюс, чем он опасен и почему его свободно продают детям — объясняем тут.



Фото: Евгения Бикунова

Как определить, что ребёнок употребляет снюс?

— Обычно родители самыми последними узнают про такие вещи. В принципе должен быть налажен контакт с ребёнком. Запах сигарет и табака можно отследить. Снюсы — другой разговор. Нужно внимательно следить за поведением ребёнка. Не стал ли он скрытным.

Фото: Евгения Бикунова

Что такое сниффинг? Почему подростки увлеклись им?

— Сниффинг — это вдыхание газа из зажигалок или баллонов. Сейчас распространено среди определённой категории подростков. Молодёжи это не касается. Старший детский возраст. Это явление относится к разделу токсикомании. Токсикомания у нас всегда была. До этого — клей, пары бензина. Сейчас пришли к тому, что дети стали вдыхать смесь из зажигалок или баллонов. Ребёнок испытывает состояние опьянения. Большинству это не нравится, их тошнит, рвёт, и с первого раза может появиться отвращение. Но те, у кого есть определённая предрасположенность к этому, начинают употреблять. Случаются отравления, пусть и не в 100% случаев вдыхания, но они происходят. Необходимо сразу же вызывать скорую помощь, — объясняет психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Как определить, что ребёнок занимается сниффингом? — У ребёнка меняется внешний вид — не заметить это трудно. Меняется цвет кожи, зрачки могут быть расширенными или суженными. Может жаловаться на тошноту и головную боль. Газ вызывает состояние опьянение, и если нет запаха табака или алкоголя, то нужно сразу же обратиться за медпомощью, — добавляет Алексей Казанцев.

Фото: Евгения Бикунова

Как вылечить зависимость от снюсов и сниффинга?

— Нужна работа с психологом, психотерапевтом, лекарственная терапия. Многое зависит от реакции родителей. Это должен быть откровенный разговор с ребенком. Но обычно у родителей нездоровая реакция — угрозы расправой, крики, истерики. Так поступать нельзя. Ребёнок должен рассказать мотивы употребления психоактивного вещества. В каждом случае индивидуальный разговор. Может помочь и педиатр, и нарколог. У нас есть в каждом районе подростковый нарколог и кабинеты. Может, и с социальным педагогом в школе стоит поговорить, — рассказал Равиль Теркулов.

Поставят ли ребёнка на учёт?

