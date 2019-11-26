Бывшему директору школы Дмитрию Курицкому читают приговор по делу об избиении учеников

Сегодня, 26 ноября, судья Колыванского районного суда Сергей Ермаков начинает читать приговор бывшему директору школы во Вьюнах. Больше года его судят за превышение должностных полномочий с применением насилия — по версии следствия, он бил учеников.

В суде сегодня находятся корреспонденты НГС — они сообщают, что происходит, в режиме онлайн.

