Бывшему директору школы Дмитрию Курицкому читают приговор по делу об избиении учеников

Дмитрия Курицкого обвиняют в том, что он избил трёх учеников. Спустя год после начала следствия дети заявили, что никто их не трогал.
Они рассказали корреспонденту НГС, что оговорили преподавателя из-за обиды.
Оглашение приговора должно было состояться ещё вчера — но заседание перенесли на сегодня.
— Сейчас во время оглашения приговора Дмитрий Курицкий заплакал, — сообщила корреспондент НГС из зала суда.
Дмитрий Курицкий рассказал, почему признал свою вину
Дмитрий Курицкий долгое время отрицал обвинения. Сегодня в суде он отказался объяснить, почему решил поменять свою позицию и признался в преступлениях, добавив, что ему «не хватило поддержки» со стороны СМИ.
— Ну да ладно, что теперь. Назад не вернёшь, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Курицкий.
Дмитрию Курицкому вменяют пять эпизодов по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, если они совершены с применением насилия».
— В ходе следствия установлено, что в период с 2016 по 2017 год директор в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет, — сообщали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.
Судебное заседание началось. Гособвинитель присутствует на оглашении приговора по видеосвязи. Дмитрий Курицкий пришёл без адвоката.