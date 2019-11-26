26 ноября вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 70.31

Темы

СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 70.31
Криминал
Онлайн-трансляция

Бывшему директору школы Дмитрию Курицкому читают приговор по делу об избиении учеников

Онлайн-трансляция из зала суда

Поделиться

776
4 Обсудить
Дмитрия Курицкого обвиняют в избиении трёх детей

Дмитрия Курицкого обвиняют в избиении трёх детей

Сегодня, 26 ноября, судья Колыванского районного суда Сергей Ермаков начинает читать приговор бывшему директору школы во Вьюнах. Больше года его судят за превышение должностных полномочий с применением насилия — по версии следствия, он бил учеников.

В суде сегодня находятся корреспонденты НГС — они сообщают, что происходит, в режиме онлайн.

Дмитрия Курицкого обвиняют в том, что он избил трёх учеников. Спустя год после начала следствия дети заявили, что никто их не трогал.

Они рассказали корреспонденту НГС, что оговорили преподавателя из-за обиды.

Оглашение приговора должно было состояться ещё вчера — но заседание перенесли на сегодня.

— Сейчас во время оглашения приговора Дмитрий Курицкий заплакал, — сообщила корреспондент НГС из зала суда.

Дмитрий Курицкий рассказал, почему признал свою вину

Курицкий пришёл в суд без адвоката

Курицкий пришёл в суд без адвоката

Дмитрий Курицкий долгое время отрицал обвинения. Сегодня в суде он отказался объяснить, почему решил поменять свою позицию и признался в преступлениях, добавив, что ему «не хватило поддержки» со стороны СМИ.

— Ну да ладно, что теперь. Назад не вернёшь, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Курицкий.

Дмитрию Курицкому вменяют пять эпизодов по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, если они совершены с применением насилия».

— В ходе следствия установлено, что в период с 2016 по 2017 год директор в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет, — сообщали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.

Судебное заседание началось. Гособвинитель присутствует на оглашении приговора по видеосвязи. Дмитрий Курицкий пришёл без адвоката.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

избиение детей

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
26 ноя 2019 в 10:46
+1 −3

Малолетки сейчас не послушные,все правильно сделал директор.

Фото пользователя
26 ноя 2019 в 10:46
+1 −3

Как можно наказывать за воспитание учеников?

26 ноя 2019 в 10:59
+0 −0

... это какие-то "новые методики воспитания"?... так скоро до розг дойдём