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Ажиотаж из-за подорожания справок для водителей

«Передо мной 40 — после меня человек 70»: новосибирцы продолжают штурмовать наркодиспансер

Сегодня с утра вновь выстроилась длинная очередь за справкой для водительской комиссии

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По словам читателя, к регистратуре не пройти

По словам читателя, к регистратуре не пройти

Сегодня, 26 ноября, в Новосибирске к наркологам вновь выстроилась длинная очередь из водителей. Читатель НГС прислал фотографию из Новосибирского областного наркологического диспансера на улице Коммунистической.

— Пришёл на медкомиссию в 07:30. Нечего не меняется. Перед мной 40 — после меня человек 70. И люди активно подходят. После новости, что цены заморозили до лета, кто не думал о справке, решился пройти медкомиссию по старой цене. К окнам регистратуры не пробиться, — рассказал корреспонденту НГС читатель Михаил.

На прошлой неделе стало известно, что Минздрав передумал принудительно проверять автомобилистов на алкоголизм и наркоманию. Новые правила должны были вступить в силу 22 ноября — из-за них стоимость комиссии становилась огромной. Чтобы успеть пройти её по старой цене, новосибирцы выстроились в огромные очереди

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КОММЕНТАРИИ (20)

26 ноя 2019 в 09:02

Как же легко управлять страной с такими гражданами. Браво!!!

Ржу
26 ноя 2019 в 09:04

Да понятно, что сейчас все будут ломиться за справкой.
Никто не верит словам ВВП.
Сегодня притормозили, завтра цены вломят.И он же первый скажет, что такая необходимость назрела.
Плавали, знаем.Пенсионная реформа тому пример.

zxc
26 ноя 2019 в 09:15

Если нет 7 т.р. на медкомиссию раз в 10 лет,то зачем вообще иметь машину?