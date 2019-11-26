«Передо мной 40 — после меня человек 70»: новосибирцы продолжают штурмовать наркодиспансер

Сегодня, 26 ноября, в Новосибирске к наркологам вновь выстроилась длинная очередь из водителей. Читатель НГС прислал фотографию из Новосибирского областного наркологического диспансера на улице Коммунистической.

— Пришёл на медкомиссию в 07:30. Нечего не меняется. Перед мной 40 — после меня человек 70. И люди активно подходят. После новости, что цены заморозили до лета, кто не думал о справке, решился пройти медкомиссию по старой цене. К окнам регистратуры не пробиться, — рассказал корреспонденту НГС читатель Михаил.