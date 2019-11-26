«11 человек погибло по вине водителей грузовиков»: ГИБДД предупредила об усиленных проверках

В Новосибирске сотрудники ГИБДД будут две недели более внимательно проверять водителей грузовиков — рейд решили провести из-за участившихся ДТП с подобными автомобилями.

По данным ГИБДД за последние 10 месяцев по вине водителей грузовиков произошло 109 ДТП, в которых погибло 11 человек, а 152 сибиряка получили различные травмы.

— За вчерашний день около 30 водителей грузовых транспортных средств привлечены к ответственности. Основное нарушение — неисправное техническое состояние автомобиля и нарушение расположения на проезжей части, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков