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Дороги и транспорт

«11 человек погибло по вине водителей грузовиков»: ГИБДД предупредила об усиленных проверках

Автоинспекторы на две недели вышли на дороги ловить новосибирцев, которые сели за руль пьяными

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Рейд продлится до 6 декабря

Рейд продлится до 6 декабря

В Новосибирске сотрудники ГИБДД будут две недели более внимательно проверять водителей грузовиков — рейд решили провести из-за участившихся ДТП с подобными автомобилями.

По данным ГИБДД за последние 10 месяцев по вине водителей грузовиков произошло 109 ДТП, в которых погибло 11 человек, а 152 сибиряка получили различные травмы.

— За вчерашний день около 30 водителей грузовых транспортных средств привлечены к ответственности. Основное нарушение — неисправное техническое состояние автомобиля и нарушение расположения на проезжей части, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков

Рейд продлится до 6 декабря.

В конце августа автоинспекторы в ходе рейда «Нетрезвый водитель» забрали две машины у пьяных новосибирцев. Летом на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.

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КОММЕНТАРИИ (5)

26 ноя 2019 в 07:54

Всем давно известно, что грузоперевозки автомобильным транспортом это сфера "теневых" интерресов сотрудников ГИБДД... там целая система разработана и никто наводить порядок не будет - это попросту никому не надо...

PS если поставить "грамотного/независимого" ДПСника на "вивой горке", то от количества больегрузов/негабаритов и т.д. у него закружится голова, устанут руки протоколы заполнять...))))

Berkov2
26 ноя 2019 в 07:53

Так они все блатные. Перегруз и езда в нетрезвом виде норма. Крыша то у хозяев хорошая видно.

Гость
26 ноя 2019 в 07:41

Пусть встанут на трассе от Горного до Новосибирска и без улова точно не будут.Тонары летают так, как будто им закон не описан.