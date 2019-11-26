Комитет WADA порекомендовал отстранить Россию от участия в Олимпиаде

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Комитет пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг, сообщает газета New York Times.



Если на заседании 9 декабря эту рекомендацию примут, российские спортсмены лишатся флага и гимна на соревнованиях. Кроме того, российским спортивным чиновникам могут запретить посещать международные соревнования, а России — организовывать крупные турниры.

