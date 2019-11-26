26 ноября вторник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 0/10
usd 63.76
eur 70.31

Темы

СЕЙЧАС -16°С
Пробки 0/10
usd 63.76
eur 70.31

Все новости

Все новости
Спорт

Комитет WADA порекомендовал отстранить Россию от участия в Олимпиаде

России могут запретить проводить крупные турниры, а спортсмены могут лишиться флага и гимна

Поделиться

73
Обсудить
Комитет пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории

Комитет пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Комитет пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг, сообщает газета New York Times.

Если на заседании 9 декабря эту рекомендацию примут, российские спортсмены лишатся флага и гимна на соревнованиях. Кроме того, российским спортивным чиновникам могут запретить посещать международные соревнования, а России — организовывать крупные турниры.

Также сообщается, что WADA идентифицировало людей, чьи данные были удалены из переданной российской стороной базы данных московской лаборатории.

В сентябре WADA запустило процедуру рассмотрения вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу после того, как были обнаружены изменения в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

ТЕКСТ

ТЕГИ

РУСАДАантидопинговый скандал

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!