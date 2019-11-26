В Ленинском районе больше ста домов остались без электричества

В понедельник, 25 ноября, в Ленинском районе 138 домов остались без электричества.
По данным портала «Мой Новосибирск», плановое отключение электроэнергии произошло в 23:00. На данный момент, по наблюдениям корреспондента НГС, свет пропал на 2 улицах. Электричество в дома должны вернуть утром, в 08:00.
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Несколько дней назад в Заельцовском районе почти 300 домов остались без электричества.