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В Ленинском районе больше ста домов остались без электричества

Свет пропал в результате планового отключения

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Свет в дома должны вернуть в 08:00

Свет в дома должны вернуть в 08:00

В понедельник, 25 ноября, в Ленинском районе 138 домов остались без электричества. 

По данным портала «Мой Новосибирск», плановое отключение электроэнергии произошло в 23:00. На данный момент, по наблюдениям корреспондента НГС, свет пропал на 2 улицах. Электричество в дома должны вернуть утром, в 08:00.

Без света сейчас 138 домов

Без света сейчас 138 домов

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Несколько дней назад в Заельцовском районе почти 300 домов остались без электричества.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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26 ноя 2019 в 01:06

Человеки у нас терпеливые... Если у ленинских там отопление нормальное, то терпимо, а если нет?... Вообще, кто-нибудь ответит за управленческий шабаш на Левом берегу города? Прокуратура - не спать (люди точно напишут на кремлин.ру ..- но, уже на ваше бездействие!)

знаток
26 ноя 2019 в 00:59

Никогда такого не было и вот опять...
Стабильность, чо...