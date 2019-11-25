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Милота

В новосибирском зоопарке сняли смешное видео, как медвежата-двойняшки исследуют льдины

Норди пытается запрыгнуть на глыбу, а Шайна тем временем играет со льдинками

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Медвежата так и не рискнули нырнуть в ледяную воду

Медвежата так и не рискнули нырнуть в ледяную воду

В новосибирском зоопарке белые медвежата устроили исследование ледяных глыб — малыши попали на видео, которое сняла постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.

Сегодня Нина Курбаткина выложила ролик с любимцами посетителей новосибирского зоопарка. На видео, которое длится почти 5 минут, Норди пытается запрыгнуть на льдину, а Шайна пробует утащить к себе одну из плавающих льдинок.

— Ой, испугался, Норди! Мишки на льдинах плавают, давай, попробуй еще! — комментирует ролик Нина Курбаткина.

Некоторые животные уже совсем скоро впадут в спячку. Несколько дней назад в новосибирском зоопарке рассказали о том, как животные готовятся к затяжным морозам.

В конце октября нам удалось запечатлеть, как белые мишки с разбега прыгают в воду, устраивают поединки и играют с канистрой.

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КОММЕНТАРИИ (3)

bob
25 ноя 2019 в 23:22

бедные животные

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 23:23

Бред какой-то. Что тут интересного? Это может понравиться только РСПшкам и детям.

Гость (с ЧОПа)
25 ноя 2019 в 23:18

Скоро пойдём всем ЧОПом в зоопарк и посмотрим на них.