В новосибирском зоопарке сняли смешное видео, как медвежата-двойняшки исследуют льдины

Медвежата так и не рискнули нырнуть в ледяную воду

Сегодня Нина Курбаткина выложила ролик с любимцами посетителей новосибирского зоопарка. На видео, которое длится почти 5 минут, Норди пытается запрыгнуть на льдину, а Шайна пробует утащить к себе одну из плавающих льдинок.

Некоторые животные уже совсем скоро впадут в спячку. Несколько дней назад в новосибирском зоопарке рассказали о том, как животные готовятся к затяжным морозам.

В конце октября нам удалось запечатлеть, как белые мишки с разбега прыгают в воду, устраивают поединки и играют с канистрой.

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