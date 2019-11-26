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Дороги и транспорт

На родину Ильича: S7 запускает рейсы из Новосибирска в Ульяновск

Летать по этому направлению авиакомпания начнёт после Нового года

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S7 Airlines собирается выполнять полёты в Ульяновск два раза в неделю

S7 Airlines собирается выполнять полёты в Ульяновск два раза в неделю

С 2 января 2020 года авиакомпания S7 Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Ульяновск.

Согласно информации на сайте группы компаний S7, летать по новому маршруту из аэропорта Толмачёво перевозчик планирует дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Вылетать из Новосибирска самолёты Embraer-170 будут в 21:05 по местному времени. В Ульяновске пассажиры окажутся спустя 3 часа 55 минут. Обратные рейсы будут прилетать в новосибирский аэропорт Толмачёво на следующее утро — по пятницам и понедельникам в 5:20.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что этот рейс станет новым для Новосибирска. Прежде из Толмачёво в Ульяновск авиакомпании не летали.

Сейчас на сайте S7 билеты в Ульяновск продаются по фиксированной цене — 10 860 рублей в одну сторону с учётом сборов (по тарифу «Эконом Гибкий»).

Пока же из Новосибирска в Ульяновск можно улететь лишь с пересадками: по данным aviasales.ru, в декабре цена билетов начинается от 7245 рублей в одну сторону.

Рассказываем, в каких ещё направлениях в этом сезоне можно улететь из Толмачёво: в список вошли больше 80 рейсов.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Вопрос
26 ноя 2019 в 10:07
+1 −0

Пока здесь тролли,я писать комментарии не буду.Вы меня понели?умных людей уже не осталось.Помню как раньше в году 2013 было...

Точняк
26 ноя 2019 в 10:04
+1 −0

Опять тупни ,,вылезли,,.Думал навсегда они исчезли с нгс.(

с богаткова
26 ноя 2019 в 10:02
+0 −1

Откройте прямые направления Новосибирск- Виргинские острова - полечу туда на Новый год.