На родину Ильича: S7 запускает рейсы из Новосибирска в Ульяновск

S7 Airlines собирается выполнять полёты в Ульяновск два раза в неделю

Вылетать из Новосибирска самолёты Embraer-170 будут в 21:05 по местному времени. В Ульяновске пассажиры окажутся спустя 3 часа 55 минут. Обратные рейсы будут прилетать в новосибирский аэропорт Толмачёво на следующее утро — по пятницам и понедельникам в 5:20.

Согласно информации на сайте группы компаний S7, летать по новому маршруту из аэропорта Толмачёво перевозчик планирует дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

С 2 января 2020 года авиакомпания S7 Airlines начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Ульяновск.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что этот рейс станет новым для Новосибирска. Прежде из Толмачёво в Ульяновск авиакомпании не летали.

Сейчас на сайте S7 билеты в Ульяновск продаются по фиксированной цене — 10 860 рублей в одну сторону с учётом сборов (по тарифу «Эконом Гибкий»).

Пока же из Новосибирска в Ульяновск можно улететь лишь с пересадками: по данным aviasales.ru, в декабре цена билетов начинается от 7245 рублей в одну сторону.

Рассказываем, в каких ещё направлениях в этом сезоне можно улететь из Толмачёво: в список вошли больше 80 рейсов.

