«Позорно ездить в этом». Новосибирцы о повышении цены на проезд (только цензурные комментарии)

Новосибирцы бурно отреагировали на предстоящее повышение тарифов на проезд Фото: Густаво Зырянов

В этот понедельник, 25 ноября, власти Новосибирской области объявили о росте тарифов на проезд в общественном транспорте. Цена с 8 декабря вырастет на 2–3 рубля в разных видах транспорта.

С 21 рубля до 23 рублей поднимется цена в троллейбусах и трамваях, с 22 рублей до 24 рублей — в автобусах, с 22 рублей до 25 рублей — в метрополитене. Тема нашла большой отклик у новосибирцев — они оставили множество комментариев под первым материалом о повышении. Многие не могли сдержать своих эмоций, но были и те, кто постарался выражаться цензурно. Публикуем выборку из самых интересных, на наш взгляд, и приличных комментариев.

— Здесь должна быть цензура. Проезд в нашем транспорте НЕ стоит этих денег, он загажен, весь в рекламе, не моется и не убирается. Ещё учесть, что общественный транспорт — это бюджетный российский хлам вроде камазов и нефазов. В-третьих, транспорт не ходит должным образом. — Вот и подарочки к Новому году посыпались жителям сверхдержавы. — Вот в мэрии молодцы, порадовали очередным повышением тарифа на проезд. Ладно повышение, а где вообще качество муниципального транспорта? Я зимой на остановке трамвай по 20 минут жду, а когда он приезжает, то там вместо стекла целлофан натянут, это же позор. Или у нас городские власти только деньги могут собирать, а тратить их на улучшение жизни жителей уже не в состоянии? — Могли бы и больше поднять... Что такое 1–2 рубля... Ни о чём... — Ох вы ж заюшки! Мерси, власть народная! Вопрос: половина транспортной сети уничтожена, то есть оптимизирована, длинные маршруты уничтожены, фактически везде только подвоз к метро — следовательно приходится прыгать по пересадкам. Платить надо вдвое-втрое больше? Трамвай по дороге сломался или «водятлы» на рельсах встали две царапины разглядывать — чеши на пересадки, деньги не вернут. Твой автобус не приехал. Не приехал и все, хотя в расписании он есть. А просто сливочки снял в час пик и в гараж — чеши на пересадки, плати вдвое. На Маркса простои минут по 10 — терпи! Или — чеши на пересадки! За это издевательство получаем резкий рост цен. Ну, не удивляйтесь, что народ правдами-неправдами берет автокредиты и увеличивает пробки. Сами народ гоните за руль своими оптимизациями.

— 4 рубля в день — 120 рублей в месяц. Смешные деньги. Меня больше беспокоит повышение цен на продукты. Фрукты просто золотые. — Правильно! Давно пора! У граждан, я замечаю, стало неприлично много денег. Давеча наблюдал сцену на заправке, где один товарищ заправил сначала свою машину, а потом прямо силой заправлял другие, мотивируя это тем, что у него денег скопилось — девать некуда. А эти пенсионеры?! Зла уже не хватает на них! С утра вызывают такси и скупают во всех ТЦ и осетрину, и мраморное мясо, и восемнадцатилетний виски — до обеда не сходишь в магазин — считай, что ужинать будешь одними устрицами обрыдлыми и гусиным паштетом копеешным (7000 за сто граммов). Так что всё правильно: повышайте цены на троллейбусы, чтобы народец не жировал... — Уважаемые земляки! Давайте будем адекватны. В нашем городе на сегодняшний день самый дешёвый проезд по России. По крайней мере, среди городов-миллионников. То есть он был таким весь 2019 год. При этом реальная средняя ЗП у нас выше, чем во многих городах (естественно, я не беру в расчёт Москву и Питер).