Власти подняли цены на проезд в Новосибирске с 8 декабря

25 ноября департамент по тарифам Новосибирской области поддержал инициативу мэрии Новосибирска и перевозчиков о пересмотре тарифов для МКП «Горэлектротранспорт» и МУП «Новосибирский метрополитен» и поднял цену на проезд.



Как пояснил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, в обосновании необходимости изменения тарифов, поступивших от мэрии Новосибирска, говорится, что в связи с тем, что в городе требуется реконструкция и замена более 50 км трамвайных путей (около 40% протяжённости), предлагается внести в тариф инвестиционную составляющую в размере 1 рубля на ремонт верхнего строения пути и установить тариф для МКП «Горэлектротранспорт» не менее 23 рублей за перевозку одного пассажира. Также в связи с существенным удорожанием стоимости дизельного топлива и стоимости ремонтных работ автобусов муниципалитет инициировал индексацию тарифа на автобусные перевозки пассажиров до 24 рублей.

