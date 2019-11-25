Власти подняли цены на проезд в Новосибирске с 8 декабря

25 ноября департамент по тарифам Новосибирской области поддержал инициативу мэрии Новосибирска и перевозчиков о пересмотре тарифов для МКП «Горэлектротранспорт» и МУП «Новосибирский метрополитен» и поднял цену на проезд.
Как пояснил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, в обосновании необходимости изменения тарифов, поступивших от мэрии Новосибирска, говорится, что в связи с тем, что в городе требуется реконструкция и замена более 50 км трамвайных путей (около 40% протяжённости), предлагается внести в тариф инвестиционную составляющую в размере 1 рубля на ремонт верхнего строения пути и установить тариф для МКП «Горэлектротранспорт» не менее 23 рублей за перевозку одного пассажира. Также в связи с существенным удорожанием стоимости дизельного топлива и стоимости ремонтных работ автобусов муниципалитет инициировал индексацию тарифа на автобусные перевозки пассажиров до 24 рублей.
Помимо этого мэрия Новосибирска предложила внести инвестиционную составляющую в размере 2 рублей на приобретение подвижного состава для метрополитена и установить тариф для МУП «Новосибирский метрополитен» в размере не менее 25 рублей за перевозку одного пассажира. В обосновывающих документах указано, что через 15 лет отремонтированный инвентарный парк будет непригоден для дальнейшей эксплуатации, поэтому необходимо постепенное обновление подвижного состава — не менее 5 вагонов в год.
Для «Горэлектротранспорта» установили тариф в 23 рубля, на автобусные перевозки в — 24 рубля. Для метро установили тариф в 25 рублей.
пресс-служба губернатора и правительства НСО
Гарей Асмодьяров подчеркнул, что документ об увеличении цен на проезд в метро разработан на основании обращения мэрии Новосибирска и метрополитена. В частности, в ходе заседания правительства предлагалось учесть в составе тарифа инвестиционную составляющую, а также необходимость развития и обновления парка подвижного состава метрополитена.
Новые тарифы начнут действовать с 8 декабря 2019 года.
Сейчас проезд в троллейбусах и трамваях стоит 21 рубль, в автобусах и метро — 22 рубля.
Насколько ощутимо для вас это повышение?
В последний раз цены на проезд в общественном транспорте власти Новосибирской области поднимали год назад. Тогда тарифы выросли на 2–3 рубля. Поездки в метро стали стоить 22 рубля вместо 20, в трамваях и троллейбусах — 21 рубль вместо 18 рублей, а в автобусах — 22 рубля вместо прежних 19.