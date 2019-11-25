«Тойота» влетела в рекламный щит на Ипподромской

ГИБДД не располагает информацией о пострадавших в этой аварии

Сегодня днём, 25 ноября, на улице Ипподромской в Калининском районе Новосибирска «Тойота» врезалась в рекламный щит.

Информация об этом поступила в Госавтоинспекцию в 16:23, сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды новосибирской ГИБДД.

— На место выехал экипаж для оформления и уточнения обстоятельств случившегося. Сообщений из больницы о том, что кто-то пострадал в этой автоаварии, пока нет, — добавили в группе пропаганды.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, происшествие случилось недалеко от пересечения с улицей Кавалерийской. За рулём была девушка.