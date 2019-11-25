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Происшествия

«Тойота» влетела в рекламный щит на Ипподромской

От удара об опоры щита машину сильно покорёжило

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ГИБДД не располагает информацией о пострадавших в этой аварии

ГИБДД не располагает информацией о пострадавших в этой аварии

Сегодня днём, 25 ноября, на улице Ипподромской в Калининском районе Новосибирска «Тойота» врезалась в рекламный щит.

Информация об этом поступила в Госавтоинспекцию в 16:23, сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды новосибирской ГИБДД.

— На место выехал экипаж для оформления и уточнения обстоятельств случившегося. Сообщений из больницы о том, что кто-то пострадал в этой автоаварии, пока нет, — добавили в группе пропаганды.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, происшествие случилось недалеко от пересечения с улицей Кавалерийской. За рулём была девушка.

Если вы стали свидетелем этого ДТП и можете рассказать подробности, свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, по электронной почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Несколько дней назад другая машина врезалась в столб на пересечении Кошурникова и Никитина. Очевидцы предполагали, что автомобиль выбросило с дороги из-за гололёда.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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25 ноя 2019 в 17:50

реклама работает

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 17:54

Женщинам и девушкам не место за рулём!

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 17:58

Убойная реклама, так сказать.