«Тойота» влетела в рекламный щит на Ипподромской

Сегодня днём, 25 ноября, на улице Ипподромской в Калининском районе Новосибирска «Тойота» врезалась в рекламный щит.
Информация об этом поступила в Госавтоинспекцию в 16:23, сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды новосибирской ГИБДД.
— На место выехал экипаж для оформления и уточнения обстоятельств случившегося. Сообщений из больницы о том, что кто-то пострадал в этой автоаварии, пока нет, — добавили в группе пропаганды.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, происшествие случилось недалеко от пересечения с улицей Кавалерийской. За рулём была девушка.
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Несколько дней назад другая машина врезалась в столб на пересечении Кошурникова и Никитина. Очевидцы предполагали, что автомобиль выбросило с дороги из-за гололёда.