В Новосибирске рядом с кафе умер 12-летний мальчик — до приезда скорой его пытались откачать очевидцы

Инцидент произошёл в одном из заведений на Челюскинцев Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске 24 ноября вечером на улице Челюскинцев погиб 12-летний мальчик — врачам скорой помощи не удалось спасти ребёнка. Очевидец происшествия рассказал корреспонденту НГС, что произошло, и пожаловался, что не мог дозвониться до скорой больше десяти минут. Что произошло — Я был в кафе, через окно увидел, что что-то [внутри другого кафе] происходит там, что плохо кому-то. Сначала не придавал значение. Потом смотрю — минута, две, я ожидал заказ, а всё продолжается. В окно заглянул, а это ребёнок. Набрал сначала службу спасения 112, там ответили сразу. Я быстро обрисовал ситуацию. Они сказали, что сейчас переведут меня на скорую помощь. Я почему-то думал, что в 112 они сами дальше передают, как в Америке есть 911 и там распределяют, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей (имя героя публикации изменено по его просьбе. — Прим.ред.).

Мужчина не дождался ответа, отправился в кафе, и уже там во второй раз позвонил в скорую напрямую. Оператор со второго раза взяла трубку, по его словам, только спустя четыре минуты. В это время, как говорит очевидец, ребёнок был в зале в кафе, он лежал на боку на кресле, его рвало. — Я спросил: «Скорую вызвали?». Никто точно ответить не смог, но уже на тот момент ребёнок не дышал уже порядка 10 минут. Оператор скорой попросила: «Сейчас оставьте эмоции, попробуем что-то сделать». В итоге надел перчатку, залез парню в рот. Она руководила — я делал. Пытались вытащить что-то. Сказала найти клизму, рядом аптека была. Я быстро забежал в эту аптеку, вернулся в кафе, и стали из носа у него клизмой высасывать, что у него там есть. Там слизь какая-то выходила. И потом уже через 18 минут после того, как я про всё это узнал, подъехала скорая. Я не знаю, сколько перед этим ребёнок был в таком состоянии, — объяснил Андрей. По его словам, ребёнка врачи пытались спасти больше часа в машине реанимации, но он погиб.

— Я лично не мог дозвониться до скорой сначала три минуты, потом четыре минуты, и в сумме это очень много получается. У меня было состояние непонимания, почему невозможно дозвониться в скорую — вот и всё. К тому, как работала бригада, оператор — только восхищение и уважение. А тот факт, что в 21-м веке мы не можем дозвониться в скорую так долго, когда счёт идёт на минуты, секунды — это, конечно, неправильно, — добавил очевидец. Почему до скорой было трудно дозвониться Следователи сейчас проверяют обстоятельства гибели мальчика. — По факту обнаружения тела 12-летнего мальчика в Железнодорожном районе города Новосибирска проводится уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти несовершеннолетнего, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. В скорой помощи объяснили, почему столько времени оператор отвечал на вызов. — В этот период одновременно много звонков поступало, в том числе с этого адреса. От этого человека был один звонок через 112, второй звонок — он разговаривал с врачом, которая давала советы, как можно облегчить участь молодого человека. Неотвеченных или сброшенных звонков у нас нет — все они были отвечены. В это время одномоментно с этого адреса поступало ещё много звонков, что может быть и послужило таким всплеском, который заставил его ждать ответа, — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.