«Выволакивают водителя и начинают бить»: сибиряк — об африканских дорогах, где фуры застревают на неделю

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов завершил своё путешествие по Западной Африке и рассказал о напряжённой ситуации на африканских дорогах, где фуры застревают на несколько дней и даже на неделю.
На этом этапе кругосветного путешествия Алексей Камерзанов вместе с командой проехал
— Мы по Африке проехали порядка 25 тысяч километров: дороги были разные — восточное побережье асфальтировано, а на западном асфальта мало. В этот раз ехали по западному. Асфальта было 25%, а всё остальное — без него. Например, в Намибии дороги были прекрасные, даже просто просёлочные, а дальше они становились всё хуже и хуже. Апогеем была дорога, проходящая через национальный парк в Габоне. Мы выбрали маршрут, по которому мало кто проезжает из путешественников. Там проходит глиняная дорога, — говорит Алексей Камерзанов.
По этим дорогам постоянно ездят фуры, даже когда они сильно раскисают от дождей.
— Мы поехали по этому участку и начали встречать машины, которые ушли в кювет, легли на бок, перевернулись. Нас впечатлило: мы спрашивали, сидят они там день или два, а нам отвечали, что и пять, семь дней и даже две недели. Настолько там слабая помощь. Мы видели, как на нас смотрели, когда мы едим, и спрашивали: «Ребят, а вы когда последний раз ели?». Нам отвечали, что давно, нет еды. Кого-то мы приглашали за стол, с кем-то делились едой, — вспоминает путешественник.
Ситуация на одном из участков дороги поразила их больше всего.
— Мы подъезжаем, видим более десятка фур и понимаем, что что-то совсем неприятное случилось. Помимо десятка фур, две ещё на дороге очень плотно сели, глубоко, а вокруг — вся эта глиняная жижа. И обстановка такая напряжённая, потому что ребята сидят уже долго. Тут появляется какой-то трактор, который вытаскивает одну из фур, тут же пытается проехать джип, застревает. Недовольные водители бросаются, выволакивают водителя и начинают его бить. Мы понимали, что нужно действовать аккуратно, потому что вокруг несколько десятков уставших, разозлённых человек и может закончиться всё сложно.
Они решили, что будут обкапывать дорогу вокруг одной из фур, где большегрузы проехать не смогут, а у них может получиться. За полтора часа они прокопали большую часть дороги, но вернулся трактор, вытащил ещё одну фуру и снова появился шанс проехать, правда, по глубокой колее.
— Они (другие водители. — Прим. ред.) одобрительно загудели, и мы начали штурмовать. Всё нормально: прорывались и прорвались. Успешно проехали, ощущений море.
Какие ещё приключения были у Камерзанова
Алексей Камерзанов проехал по стране, где орудуют банды и распространяется Эбола. Там ему угрожали отобрать камеру и случайно сбили в реку квадрокоптер.
Ранее путешественник побывал в африканских племенах, где дети носят набедренные повязки и радуются привезённым сладостям, а женщины ходят по пояс голыми.
Алексей Камерзанов побывал в полузаброшенном городе-призраке, занесённым песком, и сделал там пугающие фотографии.
А в африканских трущобах путешественник нашёл подобие Нью-Йорка.