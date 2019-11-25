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«Выволакивают водителя и начинают бить»: сибиряк — об африканских дорогах, где фуры застревают на неделю

После этого репортажа вы никогда не будете ругать новосибирские дороги. Сомневаетесь? Смотрите сами

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Самой плохой Алексей Камерзанов признал дорогу, проходящую через национальный парк в Габоне

Самой плохой Алексей Камерзанов признал дорогу, проходящую через национальный парк в Габоне

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов завершил своё путешествие по Западной Африке и рассказал о напряжённой ситуации на африканских дорогах, где фуры застревают на несколько дней и даже на неделю. 

На этом этапе кругосветного путешествия Алексей Камерзанов вместе с командой проехал 10 826 километров, а общий пробег достиг уже практически 94 тысяч километров. 

Путешественник говорит, что дожди сильно размывают дороги в Африке

Путешественник говорит, что дожди сильно размывают дороги в Африке

Камерзанов с командой в этот раз проехал около 11 тысяч километров по Африке

Камерзанов с командой в этот раз проехал около 11 тысяч километров по Африке

— Мы по Африке проехали порядка 25 тысяч километров: дороги были разные — восточное побережье асфальтировано, а на западном асфальта мало. В этот раз ехали по западному. Асфальта было 25%, а всё остальное — без него. Например, в Намибии дороги были прекрасные, даже просто просёлочные, а дальше они становились всё хуже и хуже. Апогеем была дорога, проходящая через национальный парк в Габоне. Мы выбрали маршрут, по которому мало кто проезжает из путешественников. Там проходит глиняная дорога, — говорит Алексей Камерзанов.

По этим дорогам постоянно ездят фуры, даже когда они сильно раскисают от дождей.

Алексей Камерзанов снимает видео об этой ситуации

Алексей Камерзанов снимает видео об этой ситуации

Две фуры глубоко увязли в грязи

Две фуры глубоко увязли в грязи

— Мы поехали по этому участку и начали встречать машины, которые ушли в кювет, легли на бок, перевернулись. Нас впечатлило: мы спрашивали, сидят они там день или два, а нам отвечали, что и пять, семь дней и даже две недели. Настолько там слабая помощь. Мы видели, как на нас смотрели, когда мы едим, и спрашивали: «Ребят, а вы когда последний раз ели?». Нам отвечали, что давно, нет еды. Кого-то мы приглашали за стол, с кем-то делились едой, — вспоминает путешественник.

Ситуация на одном из участков дороги поразила их больше всего.

Многие фуры наклоняются на бок или полностью падают

Многие фуры наклоняются на бок или полностью падают

Некоторые водители сидят в ожидании помощи несколько дней без еды

Некоторые водители сидят в ожидании помощи несколько дней без еды

Глина прилипает к колёсам. По словам Камерзанова, после этих приключений во время ремонта из машины вывалилось ещё два килограмма глины

Глина прилипает к колёсам. По словам Камерзанова, после этих приключений во время ремонта из машины вывалилось ещё два килограмма глины

— Мы подъезжаем, видим более десятка фур и понимаем, что что-то совсем неприятное случилось. Помимо десятка фур, две ещё на дороге очень плотно сели, глубоко, а вокруг — вся эта глиняная жижа. И обстановка такая напряжённая, потому что ребята сидят уже долго. Тут появляется какой-то трактор, который вытаскивает одну из фур, тут же пытается проехать джип, застревает. Недовольные водители бросаются, выволакивают водителя и начинают его бить. Мы понимали, что нужно действовать аккуратно, потому что вокруг несколько десятков уставших, разозлённых человек и может закончиться всё сложно.

Они решили, что будут обкапывать дорогу вокруг одной из фур, где большегрузы проехать не смогут, а у них может получиться. За полтора часа они прокопали большую часть дороги, но вернулся трактор, вытащил ещё одну фуру и снова появился шанс проехать, правда, по глубокой колее.

Трактор приехал спасать эти фуры

Трактор приехал спасать эти фуры

— Они (другие водители. — Прим. ред.) одобрительно загудели, и мы начали штурмовать. Всё нормально: прорывались и прорвались. Успешно проехали, ощущений море.

Какие ещё приключения были у Камерзанова

Алексей Камерзанов проехал по стране, где орудуют банды и распространяется Эбола. Там ему угрожали отобрать камеру и случайно сбили в реку квадрокоптер. 

Ранее путешественник побывал в африканских племенах, где дети носят набедренные повязки и радуются привезённым сладостям, а женщины ходят по пояс голыми

Алексей Камерзанов побывал в полузаброшенном городе-призраке, занесённым песком, и сделал там пугающие фотографии. 

А в африканских трущобах путешественник нашёл подобие Нью-Йорка.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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25 ноя 2019 в 20:17
+5 −1

Пусть лучше про маму напишет как там со следствием, и как мама с мэрией 1500 квартир распилили.

25 ноя 2019 в 20:10
+5 −1

В Якутии вроде такие же дороги.

Собственно
25 ноя 2019 в 20:05
+5 −1

Пока мама под следствием ходить, сынок развлекается на всю катушку, интересно, сколько он заплатил за эту статью ?!