«Выволакивают водителя и начинают бить»: сибиряк — об африканских дорогах, где фуры застревают на неделю

Самой плохой Алексей Камерзанов признал дорогу, проходящую через национальный парк в Габоне Фото: Алексей Камерзанов

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов завершил своё путешествие по Западной Африке и рассказал о напряжённой ситуации на африканских дорогах, где фуры застревают на несколько дней и даже на неделю.

На этом этапе кругосветного путешествия Алексей Камерзанов вместе с командой проехал 10 826 километров, а общий пробег достиг уже практически 94 тысяч километров.

Путешественник говорит, что дожди сильно размывают дороги в Африке Фото: Алексей Камерзанов

Камерзанов с командой в этот раз проехал около 11 тысяч километров по Африке Фото: Алексей Камерзанов

— Мы по Африке проехали порядка 25 тысяч километров: дороги были разные — восточное побережье асфальтировано, а на западном асфальта мало. В этот раз ехали по западному. Асфальта было 25%, а всё остальное — без него. Например, в Намибии дороги были прекрасные, даже просто просёлочные, а дальше они становились всё хуже и хуже. Апогеем была дорога, проходящая через национальный парк в Габоне. Мы выбрали маршрут, по которому мало кто проезжает из путешественников. Там проходит глиняная дорога, — говорит Алексей Камерзанов.



По этим дорогам постоянно ездят фуры, даже когда они сильно раскисают от дождей.

Алексей Камерзанов снимает видео об этой ситуации Фото: Алексей Камерзанов

Две фуры глубоко увязли в грязи Фото: Алексей Камерзанов

— Мы поехали по этому участку и начали встречать машины, которые ушли в кювет, легли на бок, перевернулись. Нас впечатлило: мы спрашивали, сидят они там день или два, а нам отвечали, что и пять, семь дней и даже две недели. Настолько там слабая помощь. Мы видели, как на нас смотрели, когда мы едим, и спрашивали: «Ребят, а вы когда последний раз ели?». Нам отвечали, что давно, нет еды. Кого-то мы приглашали за стол, с кем-то делились едой, — вспоминает путешественник.

Ситуация на одном из участков дороги поразила их больше всего.

Многие фуры наклоняются на бок или полностью падают Фото: Алексей Камерзанов

Некоторые водители сидят в ожидании помощи несколько дней без еды Фото: Алексей Камерзанов

Глина прилипает к колёсам. По словам Камерзанова, после этих приключений во время ремонта из машины вывалилось ещё два килограмма глины Фото: Алексей Камерзанов

— Мы подъезжаем, видим более десятка фур и понимаем, что что-то совсем неприятное случилось. Помимо десятка фур, две ещё на дороге очень плотно сели, глубоко, а вокруг — вся эта глиняная жижа. И обстановка такая напряжённая, потому что ребята сидят уже долго. Тут появляется какой-то трактор, который вытаскивает одну из фур, тут же пытается проехать джип, застревает. Недовольные водители бросаются, выволакивают водителя и начинают его бить. Мы понимали, что нужно действовать аккуратно, потому что вокруг несколько десятков уставших, разозлённых человек и может закончиться всё сложно.



Они решили, что будут обкапывать дорогу вокруг одной из фур, где большегрузы проехать не смогут, а у них может получиться. За полтора часа они прокопали большую часть дороги, но вернулся трактор, вытащил ещё одну фуру и снова появился шанс проехать, правда, по глубокой колее.

Трактор приехал спасать эти фуры Фото: Алексей Камерзанов