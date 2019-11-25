Слабые снежинки и туманы: новосибирцы дождались спокойной погоды с умеренными морозами

При прояснениях в городе и области будет туман и дымка

— Погодные процессы успокоились. Находимся мы в полосе в основном повышенного давления, но отдельные есть небольшие центры циклонических возмущений, атмосферные фронты слабовыраженные, которые дают отдельные зоны осадков — слабых снежинок. При прояснениях туманы, дымки возникают, ветер слабый. В общем, такая спокойная, умеренно морозная погода — арктических вторжений нет, но и таких мощных вторжений воздуха из Казахстана, атлантики тоже нет, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни — в Новосибирске установилась спокойная, умеренно холодная погода.

В Новосибирской области ночью ожидается температура в –10...–15 градусов и местами до –25 градусов, днём –8...–14 градусов.

— В Новосибирске ожидаются примерно такие же температуры, только 28 ноября ночью ожидаются до –20 градусов, а днём порядка –9...–10 градусов, — добавил Ягудин.

На минувших выходных в Новосибирске стало тепло — в город пришли небольшие снегопады. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.