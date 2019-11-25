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«С собой рюкзак с рисунком лошади»: в Новосибирске пропала 15-летняя девочка, нуждающаяся в медпомощи

О местонахождении Гульшан Кудрятовой ничего неизвестно уже сутки

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Гульшан Кудрятова пропала в воскресенье, 24 ноября

Гульшан Кудрятова пропала в воскресенье, 24 ноября

В Новосибирске ищут 15-летнюю Гульшан Кудрятову — девочка пропала 24 ноября.

— В 11 утра вышла из дома по улице Саратовской, ушла на занятия, как обычно. К вечеру домой не вернулась, к телефону не подходит. Мама обратилась в полицию и к нам. Девочка нуждается в медпомощи, не в лекарствах, а в постоянном присутствии близких рядом, которые могут о ней заботиться. Из приметного: с собой рюкзак черный с рисунком лошади, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Елизавета Лиманская.

Девочка нормального телосложения, высокая — ростом в 170 сантиметров. У неё каштановые волосы и карие глаза.

— Была одета в бежевую удлинённую куртку, тёмно-серые спортивные штаны, светло-коричневые ботинки, серую шапку, — говорится в ориентировке волонтёров.

Всех, кому что-либо известно о том, где сейчас находится Гульшан Кудрятова, волонтёры просят сообщить по телефонам 8 (800) 700–54–52 или 112. Также вы можете обратиться в редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

В начале ноября волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 11-летнего мальчика, который ушёл гулять с собакой и пропал в Дзержинском районе.

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КОММЕНТАРИИ (20)

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25 ноя 2019 в 14:45
+1 −7

Найдётся бездельница...

лена путина
25 ноя 2019 в 14:44
+6 −1

"Девочка нуждается в медпомощи, не в лекарствах, а в постоянном присутствии близких рядом, которые могут о ней заботиться." я не...

Гость
25 ноя 2019 в 14:45
+0 −3

У самого лошадь схохла вчера