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Город Зима

Рыбаки-экстремалы вышли на лед, несмотря на предупреждения и запреты МЧС

В ведомстве отмечают, что выходить на лёд опасно как для жизни, так и для кошелька

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Берег Оби Новосибирска заполнили любители зимней рыбалки

Берег Оби Новосибирска заполнили любители зимней рыбалки

Сегодня, 25 ноября, на Оби были замечены первые рыбаки — они открыли сезон зимней рыбалки, несмотря на предупреждения МЧС.

— Лёд ещё непрочный, и выходить на него в принципе вне ледовых переправ, которые естественно ещё не открыты, запрещено. За это есть определённые санкции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 см

Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 см

За нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах новосибирцы заплатят от 300 до 1000 рублей, должностные лица — от 1500 до 3000 рублей. Для юридических лиц штраф составляет от 5000 до 8000 рублей.

МЧС пригрозило рыбакам штрафами за выход на лёд

МЧС пригрозило рыбакам штрафами за выход на лёд

В МЧС напомнили, что с сегодняшнего дня на территории региона стартовала акция «Безопасный лёд». Инспекторы ГИМС вместе со спасателями проведут рейды безопасности на водных объектах, чтобы привлечь к ответственности нарушителей.

До открытия ледовых переправ зимняя рыбалка в регионе под запретом

До открытия ледовых переправ зимняя рыбалка в регионе под запретом

Прошлой зимой в регионе работали три ледовых переправы

Прошлой зимой в регионе работали три ледовых переправы

Сегодня утром над замерзающей Обью поднялся туман — из-за него с правого берега не было видного левого, а с левого — правого.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 13:58

Спасать их надо только за плату по коммерческим расценкам. Это не катастрофа и не стихийное бедствие, а нечто из серии «человек сам засунул пальцы в розетку, хотя его предупреждали».

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 13:59

Естественный отбор.

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 13:56

Да хрен с ними пусть тонут... Сколько уже можно предупреждать этих бездельников... Если им их жизнь не дорога... То мне тем более плевать на них...