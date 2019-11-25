Рыбаки-экстремалы вышли на лед, несмотря на предупреждения и запреты МЧС

Сегодня, 25 ноября, на Оби были замечены первые рыбаки — они открыли сезон зимней рыбалки, несмотря на предупреждения МЧС.
— Лёд ещё непрочный, и выходить на него в принципе вне ледовых переправ, которые естественно ещё не открыты, запрещено. За это есть определённые санкции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
За нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах новосибирцы заплатят от 300 до 1000 рублей, должностные лица — от 1500 до 3000 рублей. Для юридических лиц штраф составляет от 5000 до 8000 рублей.
В МЧС напомнили, что с сегодняшнего дня на территории региона стартовала акция «Безопасный лёд». Инспекторы ГИМС вместе со спасателями проведут рейды безопасности на водных объектах, чтобы привлечь к ответственности нарушителей.
Сегодня утром над замерзающей Обью поднялся туман — из-за него с правого берега не было видного левого, а с левого — правого.