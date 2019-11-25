Рыбаки-экстремалы вышли на лед, несмотря на предупреждения и запреты МЧС

Берег Оби Новосибирска заполнили любители зимней рыбалки Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 25 ноября, на Оби были замечены первые рыбаки — они открыли сезон зимней рыбалки, несмотря на предупреждения МЧС.

— Лёд ещё непрочный, и выходить на него в принципе вне ледовых переправ, которые естественно ещё не открыты, запрещено. За это есть определённые санкции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 см Фото: Густаво Зырянов

За нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах новосибирцы заплатят от 300 до 1000 рублей, должностные лица — от 1500 до 3000 рублей. Для юридических лиц штраф составляет от 5000 до 8000 рублей.



МЧС пригрозило рыбакам штрафами за выход на лёд Фото: Густаво Зырянов

В МЧС напомнили, что с сегодняшнего дня на территории региона стартовала акция «Безопасный лёд». Инспекторы ГИМС вместе со спасателями проведут рейды безопасности на водных объектах, чтобы привлечь к ответственности нарушителей.



До открытия ледовых переправ зимняя рыбалка в регионе под запретом Фото: Густаво Зырянов

Прошлой зимой в регионе работали три ледовых переправы Фото: Густаво Зырянов