«Выхода не было — пришлось врезаться в "Хёндай"»: пассажир BlaBlaCar рассказал о пережитом страшном ДТП

Выживший пассажир рассказал, что уйти от столкновения у Toyota Camry не было никаких шансов Фото: читательница НГС

В субботу, 23 ноября, в Новосибирской области произошло крупное ДТП — столкнулись три автомобиля: Hyundai Solaris, фура и Toyota Camry. В итоге погибли водитель «Тойоты» и его попутчик по BlaBlaCar. Один из выживших рассказал корреспонденту НГС, что случилось на дороге и кто виноват в трагедии.

Павел попросил не публиковать его фото, но согласился вспомнить о том дне, когда он собрался по делам ехать в Томск. Молодой человек выбрал машину на сервисе BlaBlaCar. У водителя Toyota Camry, по его словам, было много положительных отзывов.

«Выхода не было»

— Сколько лет я ездил — всё нормально было всегда. Выехали в 10:05 с площади Калинина. Ехали нормально, он не лихачил нигде, никаких опасных обгонов, ничего. Можно даже сказать, что поездка была вялая, и я маленько начал засыпать, — рассказал корреспонденту НГС пассажир Павел. Он проснулся от резкого торможения. — Я открываю глаза, и на нашей полосе «Хёндай» прям крутит, крутит, крутит, и он идёт на нас. А там скользко получается, и затормозить не удаётся резко. Мы хотели его по встречке обойти, а там идёт фура, и пришлось — тут уже выхода не было — врезаться в «Хёндай». Дальше я потерял сознание, и второго удара от фуры я не помню, — вспоминает Павел. Он очнулся, когда на месте уже были и полиция, и спасатели, и врачи. Дверь машины к этому времени открыли, а ремень безопасности с Павла успели срезать. — Водитель рядом кричал от боли, сотрудники ГАИ рядом с ним стояли, сзади двое лежали. Они уже как бы синие были. Я вышел, так всё вроде ничего, нормально себя чувствовал, — объясняет сибиряк.

Павел от шока не чувствовал боли. Уже потом выяснилось, что у него разбита голова, сломана кисть и, возможно, пострадали рёбра. Он признаётся, что жизнь скорее всего ему спас ремень безопасности. — Я не любил раньше пристегиваться. Неудобно в нём, особенно когда в зимней одежде. Теперь вообще не знаю, как ездить. Если бы мы что-то нарушали... А тут получается, что ситуация создалась безвыходная. Там ничего сделать нельзя было, — говорит мужчина. По бокам трассы, по его словам, установлены отбойники, уйти в кювет от столкновения не было возможности. За жизнь пассажирки борются врачи Один из пассажиров Toyota Camry погиб сразу на месте, за жизнь девушки врачи борются до сих пор. Водитель BlaBlaCar умер в больнице в день аварии. Под наблюдением медиков остаются водитель и пассажир Hyundai Solaris. — Мужчина и женщина (из «Хендай». — Прим. ред.) находятся в состоянии средней степени тяжести. У них нет переломов, но имеется сотрясение головного мозга. Одна девушка (из «Тойоты». — Прим. ред.) в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, в коме. У неё черепно-мозговая травма сочетанная, множественные переломы и повреждения внутренних органов, — рассказали о состоянии пострадавших в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.