«Щелчок — и просто отлетела косточка»: служебная овчарка покусала кинолога. Пострадавшая подала в суд

Служебная овчарка перекусила кинологу палец и вырвала у неё кусок мышцы с руки Фото: Ольга Бурлакова, Оксана Сысоева

В Новосибирске кинолог исправительной колонии № 9 Оксана Сысоева через суд добивается компенсации от работодателя из-за того, что её покусала служебная овчарка. Как женщина получила травму Кинолог получила травму 6 декабря 2017 года во время несения службы в исправительной колонии № 9 на Гусинобродском шоссе. Как рассказала корреспонденту НГС 41-летняя Оксана Сысоева, в тот день по рекомендации руководителя она пошла знакомить с прилегающей территорией новую собаку — немецкую овчарку, которую совсем недавно взяли на службу в питомник при исправительной колонии.

По информации кинолога, до этого собака жила в квартире и не была приучена ни к ошейнику, ни к поводку. — Ей на тот момент исполнилось четыре года. После четырёх лет собаки, как правило, тяжело поддаются дрессировке. В основном их [на службу] не берут. Здесь просто было сделано исключение какое-то, — говорит Оксана Сысоева.

Во время ознакомления с территорией у колонии овчарка вела себя беспокойно. — Прилегающая территория для неё новая, я для неё новый человек, ещё не хозяин. Посторонние люди, посторонняя атмосфера — собачка реагировала на всё чувствительно. Ей холодно, ей страшно, ходят незнакомые люди, машины ездят — проезжая часть рядом, — описала ситуацию Оксана Сысоева. Кинолог стала успокаивать собаку и погладила её, чтобы похвалить. Но овчарка отреагировала агрессивно и стала кусаться. По словам пострадавшей, пёс перекусил ей мизинец правой руки, сломав кость, разорвав связки и сухожилия. Женщина получила открытый перелом.

— Был один щелчок — и просто отлетела косточка сразу, — вспоминает кинолог.

Также во время нападения на сотрудницу колонии овчарка выхватила у неё часть мышцы с правой руки. С этого дня для Оксаны Сысоевой начался длительный период лечения после укусов. Какие были последствия — Меня больше всего поразил такой момент: когда произошла травма, её на территории учреждения медики перебинтовали, не вызвали ни скорую — ничего, и отправили пешком на общественном транспорте, с двумя пересадками, в поликлинику. Даже не подумали о том, что она в шоковом состоянии и может упасть в обморок, — рассказывает генеральный директор ООО «Гражданская правовая компания» Инга Колупова, представляющая интересы кинолога.

Последствия травм оказались серьёзными. По словам пострадавшей сотрудницы, на руке остался «приличный шрам» площадью примерно один на пять сантиметров. А перекушенный палец Оксана Сысоева пытается вылечить до сих пор: он полностью так и не восстановил свои функции. Врачи оперировали мизинец несколько раз — очередная операция состоялась два месяца назад. Сейчас мизинец торчит крючком и не гнётся. Оксана Сысоева уверена, что последствия травмы могли быть менее серьёзными, если бы после первой операции на пальце врачи дали кости как следует срастись. Но пострадавшую, по её мнению, слишком рано отправили на реабилитацию в госпиталь. Когда в госпитале мизинец начали разрабатывать, то он, по словам кинолога, сломался повторно.

— Перелом был ещё несросшийся, а меня стали разрабатывать, разминать, и произошло опять смещение — на восемь градусов. Были дикие боли, конечно. А меня продолжали гнуть, говорили, так и должно быть. Просто преждевременно реабилитацию начали, очень рано, — считает кинолог. Ещё один повторный перелом мизинца, с её слов, случился из-за установки аппарата Илизарова. Как уточнила представитель пострадавшей сотрудницы колонии Инга Колупова, аппарат слишком растянул кость и снова сломал её. По словам кинолога, слишком долгое пребывание в гипсе отразилось в том числе и на работоспособности соседнего, безымянного пальца, который со временем частично утратил подвижность. — В гипсе находилась больше года в общей сложности, из-за этого атрофируются суставы на соседних пальцах. Третий я смогла спасти, но всё равно выдавили мне его — пошёл наискосок, а четвертый не успели спасти. В итоге половина ладони нерабочая, — рассказывает пострадавшая. Кинолог боится, что её признают негодной к службе

Долгое время Оксана Сысоева провела на больничных. Сейчас она остаётся действующим сотрудником колонии № 9 , но опасается, что военно-врачебная комиссия посчитает её негодной к дальнейшей службе: чтобы удержать оружие, правая рука должна быть работоспособной. — Если [стреляет] автомат, то понимаете, сила отдачи какая. Это просто риск для себя и окружающих, — поясняет кинолог. Судьба собаки осталась неизвестной По данным Оксаны Сысоевой, собака, которая её покусала, в исправительной колонии № 9 службу уже не проходит. Где сейчас овчарка, Оксане неизвестно. Что пострадавшая потребовала от ГУФСИН Чтобы добиться компенсации от работодателя за травмы от укусов, Оксана Сысоева обратилась в Октябрьский районный суд. Ответчиками по делу выступают ИК № 9 , Федеральная служба исполнения наказаний и ГУФСИН по Новосибирской области, следует из карточки дела на сайте суда. Как рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Ирина Парыгина, по этому делу было уже несколько предварительных судебных заседаний. Сотрудница колонии, получившая травму при исполнении служебных обязанностей, требует, чтобы работодатель возместил ей моральный вред (250 тысяч рублей) и компенсировал затраты на лечение ( 33 800 рублей).

Как уточнила сама Оксана Сысоева, в сумму затрат на лечение она включила платные консультации врачей, расходы на реабилитацию и на проведение дополнительных обследований. — Истец неоднократно обращалась к руководству ИК-9 с предложением разрешить вопрос о возмещении расходов на лечение и компенсации морального вреда в досудебном порядке, но просьба осталась без удовлетворения, — отмечается в исковом заявлении (копия есть в редакции НГС). В свою очередь представитель истца Инга Колупова не исключает, что позже сумма исковых требований может вырасти. — В дальнейшем мы, скорее всего, включим в исковые требования и судебные расходы, то есть расходы на представителя, расходы на судебно-медицинскую экспертизу, которая назначена в рамках процесса, — говорит юрист. Она уточнила, что экспертиза должна показать, почему укусы собаки обернулись такими серьёзными последствиями для здоровья — либо дело в самом характере травмы, либо в ошибках врачей в процессе лечения и реабилитации. При этом представитель истца подчёркивает, что иска в суд могло бы и не быть, если бы руководство колонии проявило больше внимания к пострадавшей, в том числе помогло получить финансовую и юридическую помощь во время лечения.