«Щелчок — и просто отлетела косточка»: служебная овчарка покусала кинолога. Пострадавшая подала в суд

В Новосибирске кинолог исправительной колонии
Как женщина получила травму
Кинолог получила травму 6 декабря 2017 года во время несения службы в исправительной колонии
По информации кинолога, до этого собака жила в квартире и не была приучена ни к ошейнику, ни к поводку.
— Ей на тот момент исполнилось четыре года. После четырёх лет собаки, как правило, тяжело поддаются дрессировке. В основном их [на службу] не берут. Здесь просто было сделано исключение какое-то, — говорит Оксана Сысоева.
Во время ознакомления с территорией у колонии овчарка вела себя беспокойно.
— Прилегающая территория для неё новая, я для неё новый человек, ещё не хозяин. Посторонние люди, посторонняя атмосфера — собачка реагировала на всё чувствительно. Ей холодно, ей страшно, ходят незнакомые люди, машины ездят — проезжая часть рядом, — описала ситуацию Оксана Сысоева.
Кинолог стала успокаивать собаку и погладила её, чтобы похвалить. Но овчарка отреагировала агрессивно и стала кусаться. По словам пострадавшей, пёс перекусил ей мизинец правой руки, сломав кость, разорвав связки и сухожилия. Женщина получила открытый перелом.
— Был один щелчок — и просто отлетела косточка сразу, — вспоминает кинолог.
Также во время нападения на сотрудницу колонии овчарка выхватила у неё часть мышцы с правой руки. С этого дня для Оксаны Сысоевой начался длительный период лечения после укусов.
Какие были последствия
— Меня больше всего поразил такой момент: когда произошла травма, её на территории учреждения медики перебинтовали, не вызвали ни скорую — ничего, и отправили пешком на общественном транспорте, с двумя пересадками, в поликлинику. Даже не подумали о том, что она в шоковом состоянии и может упасть в обморок, — рассказывает генеральный директор ООО «Гражданская правовая компания» Инга Колупова, представляющая интересы кинолога.
Последствия травм оказались серьёзными. По словам пострадавшей сотрудницы, на руке остался «приличный шрам» площадью примерно один на пять сантиметров. А перекушенный палец Оксана Сысоева пытается вылечить до сих пор: он полностью так и не восстановил свои функции. Врачи оперировали мизинец несколько раз — очередная операция состоялась два месяца назад.
Сейчас мизинец торчит крючком и не гнётся. Оксана Сысоева уверена, что последствия травмы могли быть менее серьёзными, если бы после первой операции на пальце врачи дали кости как следует срастись. Но пострадавшую, по её мнению, слишком рано отправили на реабилитацию в госпиталь. Когда в госпитале мизинец начали разрабатывать, то он, по словам кинолога, сломался повторно.
— Перелом был ещё несросшийся, а меня стали разрабатывать, разминать, и произошло опять смещение — на восемь градусов. Были дикие боли, конечно. А меня продолжали гнуть, говорили, так и должно быть. Просто преждевременно реабилитацию начали, очень рано, — считает кинолог.
Ещё один повторный перелом мизинца, с её слов, случился из-за установки аппарата Илизарова. Как уточнила представитель пострадавшей сотрудницы колонии Инга Колупова, аппарат слишком растянул кость и снова сломал её.
По словам кинолога, слишком долгое пребывание в гипсе отразилось в том числе и на работоспособности соседнего, безымянного пальца, который со временем частично утратил подвижность.
— В гипсе находилась больше года в общей сложности, из-за этого атрофируются суставы на соседних пальцах. Третий я смогла спасти, но всё равно выдавили мне его — пошёл наискосок, а четвертый не успели спасти. В итоге половина ладони нерабочая, — рассказывает пострадавшая.
Кинолог боится, что её признают негодной к службе
Долгое время Оксана Сысоева провела на больничных. Сейчас она остаётся действующим сотрудником колонии
— Если [стреляет] автомат, то понимаете, сила отдачи какая. Это просто риск для себя и окружающих, — поясняет кинолог.
Судьба собаки осталась неизвестной
По данным Оксаны Сысоевой, собака, которая её покусала, в исправительной колонии
Что пострадавшая потребовала от ГУФСИН
Чтобы добиться компенсации от работодателя за травмы от укусов, Оксана Сысоева обратилась в Октябрьский районный суд. Ответчиками по делу выступают ИК
Как рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Ирина Парыгина, по этому делу было уже несколько предварительных судебных заседаний. Сотрудница колонии, получившая травму при исполнении служебных обязанностей, требует, чтобы работодатель возместил ей моральный вред (250 тысяч рублей) и компенсировал затраты на лечение (
Как уточнила сама Оксана Сысоева, в сумму затрат на лечение она включила платные консультации врачей, расходы на реабилитацию и на проведение дополнительных обследований.
— Истец неоднократно обращалась к руководству ИК-9 с предложением разрешить вопрос о возмещении расходов на лечение и компенсации морального вреда в досудебном порядке, но просьба осталась без удовлетворения, — отмечается в исковом заявлении (копия есть в редакции НГС).
В свою очередь представитель истца Инга Колупова не исключает, что позже сумма исковых требований может вырасти.
— В дальнейшем мы, скорее всего, включим в исковые требования и судебные расходы, то есть расходы на представителя, расходы на судебно-медицинскую экспертизу, которая назначена в рамках процесса, — говорит юрист.
Она уточнила, что экспертиза должна показать, почему укусы собаки обернулись такими серьёзными последствиями для здоровья — либо дело в самом характере травмы, либо в ошибках врачей в процессе лечения и реабилитации. При этом представитель истца подчёркивает, что иска в суд могло бы и не быть, если бы руководство колонии проявило больше внимания к пострадавшей, в том числе помогло получить финансовую и юридическую помощь во время лечения.
— Она не знала куда писать на поликлинику, чтобы на неё обратили внимание, чтобы её долечили элементарно. Мог руководитель сказать: Оксана Юрьевна, идите, у нас же юристы есть, пускай они вам помогут составить надлежащим образом документы. Нет, просто все отвернулись. Если бы отношение было действительно человеческим, была бы оказана какая-то помощь, содействие, участие было бы принято в судьбе человека, может быть, и человек бы не чувствовал себя униженным, оскорблённым, не чувствовал бы себя винтиком, который сломали и теперь пытаются утилизировать, — говорит Инга Колупова.
Комментарий ГУФСИН
Корреспондент НГС обратилась в ГУФСИН России по Новосибирской области с просьбой уточнить, считают ли ответчики себя виновными в травме кинолога и согласны ли с её исковыми требованиями.
— Определение обстоятельств, имеющих значение для дела, возложено на суд. Октябрьским районным судом города Новосибирска будет вынесено обоснованное решение об удовлетворении иска или об отказе в удовлетворении иска, — коротко прокомментировали в ведомстве.
Также в ГУФСИН добавили, что за всё время с момента травмирования Оксана Сысоева «получала денежное довольствие в полном объёме, включая премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей и две материальные помощи».
— Кроме этого, в результате травмы Сысоевой Оксаной Юрьевной была получена страховая выплата, — говорится в ответе ведомства.
Ранее НГС рассказывал о судебной тяжбе МВД и уволенного из полиции начальника кадровой службы. Суд восстановил сотрудника в должности спустя три с половиной месяца после увольнения.