Колонка многодетного папы: как пережить послеродовую депрессию жены и не развестись

Никита Жданов рассказал, как мужу справиться с послеродовой депрессией жены Фото: Никита Жданов / Vk.com

Никита Жданов в свои 28 лет — отец троих малышей. Он написал колонку о том, что делать после родов папе: как избежать послеродовой депрессии у жены, как определить, если она все-таки наступила. И что в таком случае делать отцу?

Недавно в Москве молодая мама вместе со своими двумя детьми (одному было около трёх лет, второму — девять месяцев) выбросилась из окна. Причиной такого поступка называют наличие послеродовой депрессии. Причём внешне, говорят, это никак не проявлялось, девушка казалась жизнерадостной и счастливой.



Как понять, что после родов ваша жена находится в депрессии?



Никак не понять! Для мужчины вообще не существует такого явления. У мужчин не бывает гормональных перепадов (весеннее обострение не в счёт), поэтому им неведома депрессия, вызванная физическим состоянием организма. Мужчине кажется, что женщина родила, и все беды миновали. Токсикоз прошёл, всё прошло, недельку восстановилась после родов — и давай — корми, воспитывай малыша. Нет, так не работает. Если молодой папа не вникнет в процесс, не станет помогать своей жене с ребёнком, откажется качать его по ночам, менять ему подгузники, мазать пупок зелёнкой, он сам спровоцирует возникновение депрессии у молодой мамы. Первое и самое главное — помогай своей жене справляться с малышом! Женская иллюзия, что после родов молодая мама стала некрасивой, она больше не нравится мужу, он её разлюбил, а также сбитый режим сна и бодрствования, смена деятельности, жизнезанятости — всё это является катализатором для послеродовой депрессии.



У Никиты и его жены Оли трое детей Фото: Никита Жданов / Vk.com

Наблюдай за своей женой, будь максимально внимательным, дай ей время побыть одной, позвони её подружкам, пусть вытянут её куда-то проветриться. Постоянно обнимай, говори, как ты её любишь, благодари за каждый день. Она должна чувствовать, что она нужна тебе и важна для тебя и для вашего малыша.



В противном случае, если ты стал замечать, что твоя жена всё время выглядит усталой, жалуется на усталость, говорит, что она плохая мать, постоянно находится в состоянии тревоги, абсолютно не проявляет интереса ни к кому, кроме ребёнка — это звоночек для тебя.

Жена в депрессии — что делать? Для начала принять это как факт Мы — плоды советского и постсоветского воспитания (я родился в конце 1990 года). Воспитания, которое нацеливало нас на то, чтобы мы были как все. Как сосед. Принято, чтобы в моей семье было не хуже, чем в другой. Мой сосед не ходит к психологам, его жена не ходит к психологам, и я не пойду.

Что делать? Обратиться к грамотному психологу. Будь рядом с супругой, почаще звони ей с работы, если ты знаешь, что ваши родные смогут адекватно отреагировать на этот факт, — расскажи им о том, что у жены депрессия. Попроси бабушек и дедушек о посильной помощи: посидеть с ребёнком, сделать домашние дела.

Но! Обязательно контролируй отсутствие давления с их стороны на супругу. И бегом, бегом в магазин: купи ей шикарное платье, комплект нижнего белья, сертификат в маникюрный салон, сертификат в парикмахерскую. Этот трюк можно повторять много раз. Находи время, чтобы оставаться с ней наедине — пусть она доверится тебе и расскажет о своём состоянии, иногда выговориться — это самая лучшая терапия. Самое важное для неё — это твоё внимание и твоя поддержка! Подытожим? Итак, чтобы не пришла к твоей жене послеродовая депрессия — больше разговаривай с ней, помогай с малышом, оказывай знаки внимания и люби свою жену! А если пришла — прими это как факт, обратись к грамотному психологу, попроси помощи у родных и утрой действия из предыдущего абзаца.

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До этого мы публиковали честный рассказ об обратной стороне родительства. Многодетная мама Анна Жагорина рассказала, с чем пришлось столкнуться лично ей. Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (можно СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

