В центре Новосибирска нашлась парковка, которую превратят в каток с рождественским маркетом

В Новосибирске во дворе за гостиницей «Центральная» откроется зимний городок с катком, прокатом коньков и точками общепита. Сейчас здесь расположена парковка гостиницы.



Объявление об открытии «новогодней интерактивной площадки» за гостиницей появилось в Instagram-аккаунте «Ресторанного дворика» — комплекса заведений, открывшегося здесь в этом году. Сейчас на парковке уже нет машин, в центре лежит большая куча снега.

Разработкой концепции и организацией зимнего городка занимается новосибирское креативное бюро «Энгиро». Как рассказал его руководитель Никита Гирин, на месте парковки должны появиться «мультимедийный каток», прокат коньков и зимний маркет с горячими напитками.

