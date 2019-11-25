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Город

В центре Новосибирска нашлась парковка, которую превратят в каток с рождественским маркетом

Похожая новогодняя площадка была в прошлом году перед кинотеатром «Победа»

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Основным элементом зимнего городка обещает стать каток

Основным элементом зимнего городка обещает стать каток

В Новосибирске во дворе за гостиницей «Центральная» откроется зимний городок с катком, прокатом коньков и точками общепита. Сейчас здесь расположена парковка гостиницы.

Объявление об открытии «новогодней интерактивной площадки» за гостиницей появилось в Instagram-аккаунте «Ресторанного дворика» — комплекса заведений, открывшегося здесь в этом году. Сейчас на парковке уже нет машин, в центре лежит большая куча снега. 

Разработкой концепции и организацией зимнего городка занимается новосибирское креативное бюро «Энгиро». Как рассказал его руководитель Никита Гирин, на месте парковки должны появиться «мультимедийный каток», прокат коньков и зимний маркет с горячими напитками. 

Машины уже перестали пускать на парковку

Машины уже перестали пускать на парковку

Основным партнером проекта стала авиакомпания S7. Хоккейная команда «Сибирь» обещает проводить мастер-классы и автограф-сессии. Кроме того, организаторы обещают некий «интерактивный арт-объект» из замороженных кирпичиков.

Открытие зимнего городка намечено на вторую половину декабря. Вход на каток будет бесплатным.

В прошлом году похожий комплекс объектов работал на площадке перед кинотеатром «Победа». Тогда организаторы попытались собрать здесь небольшой фуд-корт, в составе которого работали точки с такос, немецкими колбасками и пельменями. 

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КОММЕНТАРИИ (14)

Житель центра
25 ноя 2019 в 15:17
+4 −2

Отлично! Я выступаю за то, чтобы ВСЕ парковки города в центре закрыть и превратить в пешеходные и развлекательные зоны для...

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 15:17
+2 −1

Вход бесплатный -как громко и кудряво звучит.Там хватит того,что платно на той территории, включая прокат коньков и всей торговли...

каноле сандале
25 ноя 2019 в 15:30
+1 −1

Обычно этот "закуток" - для любителей долбания музоном. Но на время работы катка наверняка врубят еще и дополнительную аудиовонь...