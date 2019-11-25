В центре Новосибирска нашлась парковка, которую превратят в каток с рождественским маркетом

В Новосибирске во дворе за гостиницей «Центральная» откроется зимний городок с катком, прокатом коньков и точками общепита. Сейчас здесь расположена парковка гостиницы.
Объявление об открытии «новогодней интерактивной площадки» за гостиницей появилось в Instagram-аккаунте «Ресторанного дворика» — комплекса заведений, открывшегося здесь в этом году. Сейчас на парковке уже нет машин, в центре лежит большая куча снега.
Разработкой концепции и организацией зимнего городка занимается новосибирское креативное бюро «Энгиро». Как рассказал его руководитель Никита Гирин, на месте парковки должны появиться «мультимедийный каток», прокат коньков и зимний маркет с горячими напитками.
Основным партнером проекта стала авиакомпания S7. Хоккейная команда «Сибирь» обещает проводить мастер-классы и автограф-сессии. Кроме того, организаторы обещают некий «интерактивный арт-объект» из замороженных кирпичиков.
Открытие зимнего городка намечено на вторую половину декабря. Вход на каток будет бесплатным.
В прошлом году похожий комплекс объектов работал на площадке перед кинотеатром «Победа». Тогда организаторы попытались собрать здесь небольшой фуд-корт, в составе которого работали точки с такос, немецкими колбасками и пельменями.