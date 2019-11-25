Поднялись на 223%: в Новосибирске резко выросло число вьетнамских закусочных

Количество вьетнамских закусочных увеличилось в два с лишним раза Фото: Стас Соколов

Новосибирск в 2019 году стал лидером по темпам роста заведений национальной кухни в России. Количество вьетнамских закусочных здесь увеличилось больше чем в четыре раза. Даже в Москве этот сегмент рос вдвое медленнее.

2ГИС обнародовал результаты своего исследования о том, как за год изменилось число заведений национальной кухни в крупнейших городах-миллионниках России. Самым быстроразвивающимся сегментом общепита стала вьетнамская кухня. Число заведений с блюдами этой страны за год выросло на 91% и к ноябрю 2019 года достигло 440 точек в крупнейших городах страны, сообщили в 2ГИС.

Второе место по росту популярности в мегаполисах занимает китайская кухня: число кафе и ресторанов с такой специализацией выросло за тот же период на 54%. Тройку лидеров замыкает узбекская кухня, прибавившая 48%. Последнее место в первой десятке заняла русская кухня. Количество таких заведений выросло в целом по стране на 33%.

Как пояснили в 2ГИС, заведения общепита самостоятельно указывают, на какой кухне они специализируются, однако дополнительно эту информацию уточняют специалисты колл-центра. При этом довольно часто заведение указывает сразу несколько специализаций — например «азиатская» и «вьетнамская» или «европейская» и «итальянская».



Рост заведений китайской кухни обеспечили прежде всего паназиатские заведения Фото: Стас Соколов

Новосибирск, в целом, идет в русле общероссийских трендов. Однако городу удалось поставить здесь своеобразный рекорд. По данным 2ГИС, количество вьетнамских заведений выросло на 223%. Таких темпов роста не зафиксировано нигде. Ближайшие конкуренты — это Ростов-на-Дону (167% — рост точек китайской кухни) и Москва (144% — вьетнамская кухня).



На втором месте в Новосибирске оказалась китайская кухня (рост — 54%), на третьем — американская (рост — 51%), далее следуют итальянская (36%) и узбекская кухни (34%). Необходимо отметить, впрочем, что речь идет только о темпах роста. Так в первой пятерке общее количество заведений больше у итальянской кухни (183), а лидер — вьетнамская кухня пока представлена только в 20 точках.

Рост вьетнамских точек в Новосибирске обеспечили, прежде всего, сетевые заведения. Так проект Pho из двух точек вырос до пяти, а Kung Pho вырос вдвое и сейчас открывает ещё одну точку на Вокзальной магистрали. Китайская кухня росла преимущественно за счёт заведений, где такого рода блюда просто входят в меню наравне с едой других национальных традиций. Так в эту категорию 2ГИС относит, например, сеть бурятской кухни «Хан Буз» (интервью с создателями сети — выпускниками экономфака — читайте тут) и все рестораны паназиатской кухни. Свежий обзор исключительно китайских ресторанов можно посмотреть здесь. Что касается американской кухни, то в эту статистику попадают как все точки сетей фастфуда, так и заведения, где просто есть бургеры, стейки и так далее. Всего таких заведений в Новосибирске 157.