«Она полезла в драку к моей»: мама школьницы, обвинённой в избиении девочки, рассказала свою версию

Директор школы отказался рассказывать о конфликте учеников. Записи камер видеонаблюдения учреждение не даёт переснять даже родителям Фото: yandex.ru/maps

Мама школьницы, обвинённой в избиении одноклассницы, рассказала свою версию конфликта — она утверждает, что её ребёнок ни при чём, а пострадавшая обманывает. Инцидент произошёл в школе № 189 — 9-летняя девочка пострадала на уроке физкультуры. Её мать утверждает, что школьницу избила одноклассница.

— Я больше не могу сдерживаться и читать информацию как поливают грязью моего 8-летнего ребёнка, выставляют абсолютно неконфликтную девочку агрессором. Мне жалко ребёнка, который пострадал якобы от действий моей дочери. Я честно пытала ребёнка два дня, пыталась добиться правды. Последнее, что я получила — ребёнок расплакался и сказал: «В чём мне признаваться, в том, что я не делала?» — заявила мама девочки, которую обвиняют в избиении.



Она объяснила, что долго разговаривала со своим ребёнком, а также посмотрела записи видеонаблюдения перед тем, как заявить о её невиновности. Подробно о конфликте, по словам женщины, ей рассказала и одноклассница дочери. — Со слов девочки я поняла, что «пострадавшая» девочка полезла в драку к моей, пыталась столкнуть её с козла, что видно по камере. Мама «пострадавшей» девочки пишет, что она хотела сесть, только почему-то видеозапись говорит о другом. И это же подтвердили дети, которые находились рядом, — объяснила женщина. По словам сибирячки, мама пострадавшей девочки заблокировала её в мессенджерах и отказалась обсуждать конфликт, а в переписке в соцсетях постоянно путалась в фактах. — Моя дочь душила девочку крестиком — а по факту оказалось, что он слетел с неё раньше на пробежке по спортзалу. Это подтверждает и соцпедагог. По словам матери, лгут абсолютно все: соцпедагог (который якобы диктовал детям, что им говорить), директор, мой ребёнок. «Пострадавшая» девочка боится прийти в школу. А может быть, просто сказала неправду и точно не сказала, что сама спровоцировала весь конфликт, — добавляет мама школьницы.

Она описала корреспонденту НГС, что увидела на видео. Запись школа не даёт переснять никому из участников конфликта. — Моя дочь действительно сидит на спортивном атрибуте (козле). «Пострадавшая» девочка начинает приставать к моему ребёнку, откровенно провоцирует мою на конфликт. На видео нет даже попытки залезть на козла, зато видно, когда «пострадавшая» девочка подходит к моей дочери и начинает бить мою кулаками, бьёт сильно. Я даже не поняла, сколько по времени она её била с разных сторон. И моя дочь ей ни разу не ответила. Молча сносила побои. Почему маму девочки абсолютно не заинтересовал этот момент, когда её дочь избивала мою и хорошо так била. Женщина добавляет, что после потасовки пострадавшая девочка выходит из зоны видимости камеры и продолжает обзывать её дочь, которая, не выдержав этого, спрыгнула с «козла». — В итоге «пострадавшая» накинулась на мою дочь, начала её царапать и хватать. Далее не видно абсолютно ничего. Далее через какой-то момент «пострадавшая» выходит, держась за голову. Дети, находившиеся рядом, подтвердили, что она уже отошла от моей дочери, оступилась, на видео нет этого момента, где моя дочь бьёт головой [о стену], душит.