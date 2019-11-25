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«Она полезла в драку к моей»: мама школьницы, обвинённой в избиении девочки, рассказала свою версию

Женщина сообщила, что написала встречное заявление в полицию

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Директор школы отказался рассказывать о конфликте учеников. Записи камер видеонаблюдения учреждение не даёт переснять даже родителям

Директор школы отказался рассказывать о конфликте учеников. Записи камер видеонаблюдения учреждение не даёт переснять даже родителям

Мама школьницы, обвинённой в избиении одноклассницы, рассказала свою версию конфликта — она утверждает, что её ребёнок ни при чём, а пострадавшая обманывает.

Инцидент произошёл в школе № 1899-летняя девочка пострадала на уроке физкультуры. Её мать утверждает, что школьницу избила одноклассница. 

— Я больше не могу сдерживаться и читать информацию как поливают грязью моего 8-летнего ребёнка, выставляют абсолютно неконфликтную девочку агрессором. Мне жалко ребёнка, который пострадал якобы от действий моей дочери. Я честно пытала ребёнка два дня, пыталась добиться правды. Последнее, что я получила — ребёнок расплакался и сказал: «В чём мне признаваться, в том, что я не делала?» — заявила мама девочки, которую обвиняют в избиении.

Она объяснила, что долго разговаривала со своим ребёнком, а также посмотрела записи видеонаблюдения перед тем, как заявить о её невиновности. Подробно о конфликте, по словам женщины, ей рассказала и одноклассница дочери.

— Со слов девочки я поняла, что «пострадавшая» девочка полезла в драку к моей, пыталась столкнуть её с козла, что видно по камере. Мама «пострадавшей» девочки пишет, что она хотела сесть, только почему-то видеозапись говорит о другом. И это же подтвердили дети, которые находились рядом, — объяснила женщина.

По словам сибирячки, мама пострадавшей девочки заблокировала её в мессенджерах и отказалась обсуждать конфликт, а в переписке в соцсетях постоянно путалась в фактах.

— Моя дочь душила девочку крестиком — а по факту оказалось, что он слетел с неё раньше на пробежке по спортзалу. Это подтверждает и соцпедагог. По словам матери, лгут абсолютно все: соцпедагог (который якобы диктовал детям, что им говорить), директор, мой ребёнок. «Пострадавшая» девочка боится прийти в школу. А может быть, просто сказала неправду и точно не сказала, что сама спровоцировала весь конфликт, — добавляет мама школьницы.

Она описала корреспонденту НГС, что увидела на видео. Запись школа не даёт переснять никому из участников конфликта.

— Моя дочь действительно сидит на спортивном атрибуте (козле). «Пострадавшая» девочка начинает приставать к моему ребёнку, откровенно провоцирует мою на конфликт. На видео нет даже попытки залезть на козла, зато видно, когда «пострадавшая» девочка подходит к моей дочери и начинает бить мою кулаками, бьёт сильно. Я даже не поняла, сколько по времени она её била с разных сторон. И моя дочь ей ни разу не ответила. Молча сносила побои. Почему маму девочки абсолютно не заинтересовал этот момент, когда её дочь избивала мою и хорошо так била.

Женщина добавляет, что после потасовки пострадавшая девочка выходит из зоны видимости камеры и продолжает обзывать её дочь, которая, не выдержав этого, спрыгнула с «козла».

— В итоге «пострадавшая» накинулась на мою дочь, начала её царапать и хватать. Далее не видно абсолютно ничего. Далее через какой-то момент «пострадавшая» выходит, держась за голову. Дети, находившиеся рядом, подтвердили, что она уже отошла от моей дочери, оступилась, на видео нет этого момента, где моя дочь бьёт головой [о стену], душит. 

Сибирячка объяснила, что девочки конфликтовали и до инцидента в спортзале, а пострадавшая постоянно, по её словам, проявляла агрессию к её ребёнку. В субботу, 23 ноября, женщина написала встречное заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию немного позднее.

На прошлой неделе корреспондент НГС попыталась получить комментарии от администрации школы № 189 и позвонила в приёмную директора Евгения Шаталова. Руководителя на месте не оказалось, но через несколько минут он сам перезвонил в редакцию и заявил, что НГС ранее написал про его школу две фейковые новости.

— Естественно, что и в третий раз это тоже фейк. Спасибо, до свидания, — сказал Евгений Шаталов и прервал разговор.

Вы знаете подробности этого конфликта? Ваши дети были среди участников или очевидцев? Свяжитесь с редакцией НГС по Viber, WhatsApp, Telegram, привязанным к номеру 8 923 157–00–00.

Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.

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КОММЕНТАРИИ (40)

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25 ноя 2019 в 13:21

Виноват учитель. Где он был-то? Детей нельзя одних в зале оставлять. Поэтому мамки расходятся по углам, учителя увольняем, директору выносим выговор и лишаем новогодней премии.

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 13:23

Почему родители что-то выясняют, а администрации школы вообще что ли пофик?

Ехидина
25 ноя 2019 в 13:23

Давайте писать обо всём : я помыла руки, пошла покушала, помыла посуду, пошла в туалет......