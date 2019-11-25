«Она полезла в драку к моей»: мама школьницы, обвинённой в избиении девочки, рассказала свою версию

Мама школьницы, обвинённой в избиении одноклассницы, рассказала свою версию конфликта — она утверждает, что её ребёнок ни при чём, а пострадавшая обманывает.
Инцидент произошёл в школе
— Я больше не могу сдерживаться и читать информацию как поливают грязью моего 8-летнего ребёнка, выставляют абсолютно неконфликтную девочку агрессором. Мне жалко ребёнка, который пострадал якобы от действий моей дочери. Я честно пытала ребёнка два дня, пыталась добиться правды. Последнее, что я получила — ребёнок расплакался и сказал: «В чём мне признаваться, в том, что я не делала?» — заявила мама девочки, которую обвиняют в избиении.
Она объяснила, что долго разговаривала со своим ребёнком, а также посмотрела записи видеонаблюдения перед тем, как заявить о её невиновности. Подробно о конфликте, по словам женщины, ей рассказала и одноклассница дочери.
— Со слов девочки я поняла, что «пострадавшая» девочка полезла в драку к моей, пыталась столкнуть её с козла, что видно по камере. Мама «пострадавшей» девочки пишет, что она хотела сесть, только почему-то видеозапись говорит о другом. И это же подтвердили дети, которые находились рядом, — объяснила женщина.
По словам сибирячки, мама пострадавшей девочки заблокировала её в мессенджерах и отказалась обсуждать конфликт, а в переписке в соцсетях постоянно путалась в фактах.
— Моя дочь душила девочку крестиком — а по факту оказалось, что он слетел с неё раньше на пробежке по спортзалу. Это подтверждает и соцпедагог. По словам матери, лгут абсолютно все: соцпедагог (который якобы диктовал детям, что им говорить), директор, мой ребёнок. «Пострадавшая» девочка боится прийти в школу. А может быть, просто сказала неправду и точно не сказала, что сама спровоцировала весь конфликт, — добавляет мама школьницы.
Она описала корреспонденту НГС, что увидела на видео. Запись школа не даёт переснять никому из участников конфликта.
— Моя дочь действительно сидит на спортивном атрибуте (козле). «Пострадавшая» девочка начинает приставать к моему ребёнку, откровенно провоцирует мою на конфликт. На видео нет даже попытки залезть на козла, зато видно, когда «пострадавшая» девочка подходит к моей дочери и начинает бить мою кулаками, бьёт сильно. Я даже не поняла, сколько по времени она её била с разных сторон. И моя дочь ей ни разу не ответила. Молча сносила побои. Почему маму девочки абсолютно не заинтересовал этот момент, когда её дочь избивала мою и хорошо так била.
Женщина добавляет, что после потасовки пострадавшая девочка выходит из зоны видимости камеры и продолжает обзывать её дочь, которая, не выдержав этого, спрыгнула с «козла».
— В итоге «пострадавшая» накинулась на мою дочь, начала её царапать и хватать. Далее не видно абсолютно ничего. Далее через какой-то момент «пострадавшая» выходит, держась за голову. Дети, находившиеся рядом, подтвердили, что она уже отошла от моей дочери, оступилась, на видео нет этого момента, где моя дочь бьёт головой [о стену], душит.
Сибирячка объяснила, что девочки конфликтовали и до инцидента в спортзале, а пострадавшая постоянно, по её словам, проявляла агрессию к её ребёнку. В субботу, 23 ноября, женщина написала встречное заявление в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию немного позднее.
На прошлой неделе корреспондент НГС попыталась получить комментарии от администрации школы
— Естественно, что и в третий раз это тоже фейк. Спасибо, до свидания, — сказал Евгений Шаталов и прервал разговор.
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Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.