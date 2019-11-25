Над Обью поднялся плотный туман: с одного берега Новосибирска не видно другой

По данным портала НГС.ПОГОДА , сейчас в Новосибирске –20 градусов

Сегодня утром на Новосибирск опустился туман: синоптики пояснили, что это явление связано с безветренной погодой и высоким атмосферным давлением.



Плотный туман новосибирцы заметили вдоль реки Обь: с левого берега не видно правого и наоборот.



— Сейчас у нас область высокого атмосферного давления, штиль, поэтому в утренние часы при прояснениях может происходить сублимация водяного пара, превращение его в мельчайшие кристаллики, которые мы воспринимаем как туман или дымку. Вполне нормальное метеорологическое явление, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

