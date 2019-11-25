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Над Обью поднялся плотный туман: с одного берега Новосибирска не видно другой

Сейчас город находится в области высокого атмосферного давления

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По данным портала <a href="https://pogoda.ngs.ru/" target="_blank" class="_">НГС.ПОГОДА</a>, сейчас в Новосибирске –20 градусов&nbsp;

По данным портала НГС.ПОГОДА, сейчас в Новосибирске –20 градусов 

Сегодня утром на Новосибирск опустился туман: синоптики пояснили, что это явление связано с безветренной погодой и высоким атмосферным давлением.

Плотный туман новосибирцы заметили вдоль реки Обь: с левого берега не видно правого и наоборот.

— Сейчас у нас область высокого атмосферного давления, штиль, поэтому в утренние часы при прояснениях может происходить сублимация водяного пара, превращение его в мельчайшие кристаллики, которые мы воспринимаем как туман или дымку. Вполне нормальное метеорологическое явление, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Появление тумана синоптики объясняют сочетанием штиля и высокого атмосферного давления&nbsp;

Появление тумана синоптики объясняют сочетанием штиля и высокого атмосферного давления 

Если вы тоже сделали фотографии утреннего тумана, присылайте их в WhatsApp редакции НГС по номеру 8 923 157–00–00 и мы обязательно их опубликуем.

Неделю назад из-за похолодания в небе над Новосибирском появилось гало: полюбоваться на это красивое оптическое явление можно в фотоподборке от НГС.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Анечка
25 ноя 2019 в 10:20
+1 −2

Туман от выхлопных газов.

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 10:38
+2 −0

бгг)) "Появление тумана синоптики объясняют сочетанием штиля и высокого атмосферного давления "
НГС-ники-ЕГЭшники! Туман от...

25 ноя 2019 в 11:02
+1 −0

И ты не смог.
И ты не смогла!
Над головую смог.
Над головую мгла!!