Над Обью поднялся плотный туман: с одного берега Новосибирска не видно другой

Сегодня утром на Новосибирск опустился туман: синоптики пояснили, что это явление связано с безветренной погодой и высоким атмосферным давлением.
Плотный туман новосибирцы заметили вдоль реки Обь: с левого берега не видно правого и наоборот.
— Сейчас у нас область высокого атмосферного давления, штиль, поэтому в утренние часы при прояснениях может происходить сублимация водяного пара, превращение его в мельчайшие кристаллики, которые мы воспринимаем как туман или дымку. Вполне нормальное метеорологическое явление, — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Если вы тоже сделали фотографии утреннего тумана, присылайте их в WhatsApp редакции НГС по номеру 8 923 157–00–00 и мы обязательно их опубликуем.
Неделю назад из-за похолодания в небе над Новосибирском появилось гало: полюбоваться на это красивое оптическое явление можно в фотоподборке от НГС.