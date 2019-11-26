Бывшему директору школы вынесли приговор за избиение учеников

Дмитрий Курицкий долгое время отрицал обвинения, но потом признал свою вину

Сегодня, 25 ноября, в Колыванском районном суде огласили приговор бывшему директору школы во Вьюнах Дмитрию Курицкому — суд признал его виновным в избиении детей.

— Суд признал Курицкого виновным. И приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком в два года, — рассказал корреспондент НГС Ксения Лысенко, которая находилась при оглашении приговора.

Она добавила, что Курицкий не планирует подавать апелляцию.

Бывший директор школы долгое время отрицал обвинения в свой адрес. На его сторону также встали и потерпевшие — дети в интервью корреспонденту НГС признались, что оговорили Курицкого из-за обиды.