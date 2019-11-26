26 ноября вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 70.31

Темы

СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 70.31

Все новости

Все новости
Криминал

Бывшему директору школы вынесли приговор за избиение учеников

Дмитрий Курицкий долгое время отрицал обвинения, но потом признал свою вину

Поделиться

1 932
7 Обсудить
Дмитрий Курицкий долгое время отрицал обвинения, но потом признал свою вину

Дмитрий Курицкий долгое время отрицал обвинения, но потом признал свою вину

Сегодня, 25 ноября, в Колыванском районном суде огласили приговор бывшему директору школы во Вьюнах Дмитрию Курицкому — суд признал его виновным в избиении детей.

— Суд признал Курицкого виновным. И приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком в два года, — рассказал корреспондент НГС Ксения Лысенко, которая находилась при оглашении приговора.

Она добавила, что Курицкий не планирует подавать апелляцию.

Бывший директор школы долгое время отрицал обвинения в свой адрес. На его сторону также встали и потерпевшие — дети в интервью корреспонденту НГС признались, что оговорили Курицкого из-за обиды.

В Колывани в поддержку Курицкого прошёл митинг. В этот же день бывшего директора отправили под домашний арест. На следующем заседании суда он признался в избиении учеников.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Колыванский районизбиение детей

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Макаренко
26 ноя 2019 в 11:32
+1 −3

Вот пусть теперь нервишки и полечит. Не умеешь без насилия иди в росгвардию. Мало дали.

26 ноя 2019 в 11:40
+2 −1

Признание штука такая... У меня вот случай был - в семнадцать лет в полиции угрожая побоями вынудили подписать признание в...

Старушенция
26 ноя 2019 в 11:37
+3 −0

Так что - одним и тем же детям сначала поверили, а потом, когда они признались в оговоре, уже не поверили? Какая-то предвзятость...