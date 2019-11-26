Бывшему директору школы вынесли приговор за избиение учеников

Сегодня, 25 ноября, в Колыванском районном суде огласили приговор бывшему директору школы во Вьюнах Дмитрию Курицкому — суд признал его виновным в избиении детей.
— Суд признал Курицкого виновным. И приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком в два года, — рассказал корреспондент НГС Ксения Лысенко, которая находилась при оглашении приговора.
Она добавила, что Курицкий не планирует подавать апелляцию.
Бывший директор школы долгое время отрицал обвинения в свой адрес. На его сторону также встали и потерпевшие — дети в интервью корреспонденту НГС признались, что оговорили Курицкого из-за обиды.
В Колывани в поддержку Курицкого прошёл митинг. В этот же день бывшего директора отправили под домашний арест. На следующем заседании суда он признался в избиении учеников.