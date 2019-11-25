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Криминал

Полицейские устроили облаву на мигрантов на улице Тульской

После рейда в отделении полиции оказались 57 человек

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В Новосибирске полиция приехала искать нелегальных мигрантов на улицу Тульскую — после рейда 57 человек увезли в отделение.

— В ходе проведения мероприятий правоохранители проверили 73 гражданина ближнего зарубежья, 57 из которых были доставлены в отдел полиции для разбирательства. По результатам проверки полицейские составили 12 административных протоколов. В отношении ещё 7 граждан составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Нарушители 21 ноября были помещены в спецприёмник. Сейчас решается вопрос об их выдворении из России.

В начале ноября в полиции подвели итоги рейда по выявлению нелегальных мигрантов, который прошёл на территории «Торгового города Левобережный». Силовики проверили 87 человек. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

Белка N1
25 ноя 2019 в 09:37
+1 −0

В омон идут тунеядцы и садисты с завышенной самооценкой

Весёлый НЕ молочник
25 ноя 2019 в 09:32
+1 −0

не хороший какой то бренд на спинах написан на фото , не звучит , явно не Диор . И не Кельвин Кляйн ....я бы такое носить не стал...

25 ноя 2019 в 09:39
+0 −0

Ох, не на той улице облаву устроили !