Полицейские устроили облаву на мигрантов на улице Тульской

— В ходе проведения мероприятий правоохранители проверили 73 гражданина ближнего зарубежья, 57 из которых были доставлены в отдел полиции для разбирательства. По результатам проверки полицейские составили 12 административных протоколов. В отношении ещё 7 граждан составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске полиция приехала искать нелегальных мигрантов на улицу Тульскую — после рейда 57 человек увезли в отделение.

Нарушители 21 ноября были помещены в спецприёмник. Сейчас решается вопрос об их выдворении из России.

В начале ноября в полиции подвели итоги рейда по выявлению нелегальных мигрантов, который прошёл на территории «Торгового города Левобережный». Силовики проверили 87 человек.

