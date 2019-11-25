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Коммунальщики полностью устранили крупную аварию на теплотрассе в Ленинском районе

Последние пять домов подключили к отоплению ночью

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Из-за аварии от тепла пришлось отключать 118 домов — сегодня ночью во все здания вернулось отопление

Из-за аварии от тепла пришлось отключать 118 домов — сегодня ночью во все здания вернулось отопление

В Новосибирске полностью устранили аварию на теплотрассе в Ленинском районе на улице Фасадной. Прорыв произошёл 23 ноября, в субботу — кипяток фонтаном начал бить из колодца, а всю улицу заволокло паром. При этом полиции пришлось перекрывать дорогу, а коммунальщикам отключать тепло в 118 домах и 7 детских учреждениях. Через сутки тепло вернулось в 113 домов, и только сегодня ночью подключили последние дома

— Подключены оставшиеся 5 домов, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

Тепло начали подавать около 22:00 вчера 24 ноября.

Ранее мы писали о масштабной аварии на Северо-Чемском, которая оставила на четыре дня без тепла и горячей воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. СГК рекомендовала жителям района провести ночь в гостях. После устранения дефектов журналист НГС пообщалась с представителями СГК и узнала причину аварии, а также о том, где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

сама
25 ноя 2019 в 08:21

в моем доме отключили в субботу вечером, в воскресенье утром все включили, ничего страшного не произошло, даже квартира выстыть не успела.

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 08:16

Ну вот говорил же починят...а вы Больше ныли и придурялись...