Коммунальщики полностью устранили крупную аварию на теплотрассе в Ленинском районе

В Новосибирске полностью устранили аварию на теплотрассе в Ленинском районе на улице Фасадной. Прорыв произошёл 23 ноября, в субботу — кипяток фонтаном начал бить из колодца, а всю улицу заволокло паром. При этом полиции пришлось перекрывать дорогу, а коммунальщикам отключать тепло в 118 домах и 7 детских учреждениях. Через сутки тепло вернулось в 113 домов, и только сегодня ночью подключили последние дома
— Подключены оставшиеся 5 домов, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
Тепло начали подавать около 22:00 вчера 24 ноября.
Ранее мы писали о масштабной аварии на Северо-Чемском, которая оставила на четыре дня без тепла и горячей воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. СГК рекомендовала жителям района провести ночь в гостях. После устранения дефектов журналист НГС пообщалась с представителями СГК и узнала причину аварии, а также о том, где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП.