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Развлечения

Модель из Новосибирска призналась в чувствах Тимуру Батрутдинову и осталась в шоу «План Б»

Девушка пригласила его в Японию и подарила овсяное печенье

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Олеся Романо осталась в проекте

Олеся Романо осталась в проекте

На телеканале ТНТ вышел очередной выпуск реалити-шоу «План Б», в котором принимает участие бывшая модель из Новосибирска Олеся Романо. Выпуск показали вечером в воскресенье, 24 ноября.

В первой половине шоу Тимур Батрутдинов ходил на свидание с другой девушкой. Однако после этого всем участникам проекта устроили вечеринку. Сибирячка попросила Тимура поговорить с ней наедине.

— Всем девочкам было неприятно, что я увела Тимура. Но они уже пообщались с ним как-то в последнее время, а моё свидание с ним было в начале проекта. И мне просто очень хотелось с ним поговорить, пообщаться и почувствовать его энергию, — прокомментировала она свой поступок.

На незапланированном свидании Олеся призналась в своих чувствах к Батрутдинову и рассказала, что изначально пришла в шоу «по фану», но потом изменила своё мнение.

— Я такая немножечко наглая, ну а что делать. Не могу совладать со своими чувствами. Но я же могу надеяться на взаимность? — спросила она.

— Знаешь, если бы этот проект можно было закончить сразу на первом свидании, я бы это сделал, — ответил Тимур.

После разговора пара несколько раз поцеловалась в губы, чем разозлила других участниц проекта.

В конце шоу состоялась церемония выбора участников, которые продолжат борьбу за сердца главных героев телепроекта. Он сказал: «Я хочу ещё раз увидеть эти глазки». Таким образом, Олеся Романо осталась в проекте.

Ранее бывшая модель рассказала корреспонденту НГС, зачем решила пойти на проект «План Б» и нравится ли ей на самом деле Тимур Батрутдинов.

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телеканал ТНТТимур БатрутдиновОльга Бузова

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КОММЕНТАРИИ (3)

Худой
25 ноя 2019 в 00:16
+1 −1

Ради денег призналась. )
Как и я тоже.
Ради денег на все иду соглашаюсь. )
Трещины ерунда.
Крема и мази...

Фото пользователя
25 ноя 2019 в 00:37
+0 −0

Женщины совсем нравственность утратили. И гордость женская отсутствует напрочь сейчас. Это как вообще такое может быть - женщина...

Андрюша
25 ноя 2019 в 00:16
+0 −0

Борись, шансы ещё есть.