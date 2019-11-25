Модель из Новосибирска призналась в чувствах Тимуру Батрутдинову и осталась в шоу «План Б»

— Всем девочкам было неприятно, что я увела Тимура. Но они уже пообщались с ним как-то в последнее время, а моё свидание с ним было в начале проекта . И мне просто очень хотелось с ним поговорить, пообщаться и почувствовать его энергию, — прокомментировала она свой поступок.

В первой половине шоу Тимур Батрутдинов ходил на свидание с другой девушкой. Однако после этого всем участникам проекта устроили вечеринку. Сибирячка попросила Тимура поговорить с ней наедине.

На телеканале ТНТ вышел очередной выпуск реалити-шоу «План Б», в котором принимает участие бывшая модель из Новосибирска Олеся Романо. Выпуск показали вечером в воскресенье, 24 ноября.

На незапланированном свидании Олеся призналась в своих чувствах к Батрутдинову и рассказала, что изначально пришла в шоу «по фану», но потом изменила своё мнение.

— Я такая немножечко наглая, ну а что делать. Не могу совладать со своими чувствами. Но я же могу надеяться на взаимность? — спросила она.

— Знаешь, если бы этот проект можно было закончить сразу на первом свидании, я бы это сделал, — ответил Тимур.

После разговора пара несколько раз поцеловалась в губы, чем разозлила других участниц проекта.

В конце шоу состоялась церемония выбора участников, которые продолжат борьбу за сердца главных героев телепроекта. Он сказал: «Я хочу ещё раз увидеть эти глазки». Таким образом, Олеся Романо осталась в проекте.

Ранее бывшая модель рассказала корреспонденту НГС, зачем решила пойти на проект «План Б» и нравится ли ей на самом деле Тимур Батрутдинов.