Проблему насилия над женщинами обсудили в Новосибирске

Сегодня, 24 ноября, в культурном центре «Этаж» состоялась встреча «Нет насилию», посвященная дню борьбы с гендерным насилием.

Встреча, инициированная Новосибирской феминистской группой, проходила с 16 до 21 часа. Сначала организаторы прочитали участникам лекции о домашнем и сексуальном насилии, а также о необходимости закона против домашнего насилия в России. Кроме того, собравшиеся обсудили проблему проституции как формы гендерного насилия.



— О насилии в отношении женщин важно говорить, потому что это проблема очень масштабная, много людей страдает от неё, но не все в нашем обществе считают это проблемой, многие обесценивают. Несмотря на огромное количество случаев, о которых говорили в новостях, закон о домашнем насилии до сих пор не приняли. И даже сейчас идут споры о том, нужен ли он, — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов встречи Екатерина Давыдова. По её словам, на встрече было более 70 человек.

