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Культура

Проблему насилия над женщинами обсудили в Новосибирске

В культурном центре «Этаж» прошла встреча, посвященная гендерному насилию

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25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Сегодня, 24 ноября, в культурном центре «Этаж» состоялась встреча «Нет насилию», посвященная дню борьбы с гендерным насилием.

Встреча, инициированная Новосибирской феминистской группой, проходила с 16 до 21 часа. Сначала организаторы прочитали участникам лекции о домашнем и сексуальном насилии, а также о необходимости закона против домашнего насилия в России. Кроме того, собравшиеся обсудили проблему проституции как формы гендерного насилия.

— О насилии в отношении женщин важно говорить, потому что это проблема очень масштабная, много людей страдает от неё, но не все в нашем обществе считают это проблемой, многие обесценивают. Несмотря на огромное количество случаев, о которых говорили в новостях, закон о домашнем насилии до сих пор не приняли. И даже сейчас идут споры о том, нужен ли он, — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов встречи Екатерина Давыдова. По её словам, на встрече было более 70 человек.

На встрече было более 70 человек<br>

На встрече было более 70 человек

После лекций желающие остались посмотреть и обсудить фильм «Газовый свет».

Это не первая подобная встреча — 8 марта в Новосибирске прошла встреча «Не виновата», посвященная женщинам, пережившим домашнее насилие. В этот же день Новосибирская феминистская группа провела пикет за права женщин.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Рентген
25 ноя 2019 в 00:11

Женщины всегда сами делают свой выбор. Выбирают альфачей считая что смогут их ,,сломать,,, изменить. Сейчас законодательно хотят это сделать)) Но человека не поменять))Значит их все устраивает.

С Богаткова
25 ноя 2019 в 00:18

Всегда даю леща жене

elka
25 ноя 2019 в 00:17

Иногда прошу любить меня жестко..:))Для романтики в отнашениях!;)