Новосибирский хореограф поставила номер для нового сезона «Танцев» на ТНТ

Вечером в субботу, 23 ноября, на телеканале ТНТ вышел в эфир очередной выпуск шестого сезона проекта «Танцы». Один из номеров для команды Татьяны Денисовой поставила танцовщица и хореограф из Новосибирска Юлианна Кобцева.
— Я слежу за творчеством своих участников. Юлианна сейчас находится на очень высоком уровне творческого развития. Она на том этапе, что я ей доверяю, — прокомментировала Татьяна Денисова.
Сибирячка поставила номер для двух девушек: Кристины Кузьменко и Полины Хритининой.
После танца наставница проекта сказала, что не знает, как делать выбор в конце передачи, потому что, по её мнению, девушки станцевали очень хорошо.
— Это очень красиво! Вы создали такую атмосферу. Столько гармонии было. Просто украли наше внимание, — поделилась Денисова.
В конце сентября стало известно, что другая новосибирская танцовщица Ксения Жукова прошла первый этап отбора в шестой сезон телепроекта «Танцы». Однако попасть в команду одного из наставников ей не удалось.