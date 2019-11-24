Новосибирский хореограф поставила номер для нового сезона «Танцев» на ТНТ

Вечером в субботу, 23 ноября, на телеканале ТНТ вышел в эфир очередной выпуск шестого сезона проекта «Танцы». Один из номеров для команды Татьяны Денисовой поставила танцовщица и хореограф из Новосибирска Юлианна Кобцева.

— Я слежу за творчеством своих участников. Юлианна сейчас находится на очень высоком уровне творческого развития. Она на том этапе, что я ей доверяю, — прокомментировала Татьяна Денисова.

Сибирячка поставила номер для двух девушек: Кристины Кузьменко и Полины Хритининой.