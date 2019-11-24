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Развлечения

Новосибирский хореограф поставила номер для нового сезона «Танцев» на ТНТ

Юлианна Кобцева участвовала в четвёртом сезоне проекта

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Хареограф поставила танец для двух участниц команды Татьяны Денисовой

Хареограф поставила танец для двух участниц команды Татьяны Денисовой

Вечером в субботу, 23 ноября, на телеканале ТНТ вышел в эфир очередной выпуск шестого сезона проекта «Танцы». Один из номеров для команды Татьяны Денисовой поставила танцовщица и хореограф из Новосибирска Юлианна Кобцева.

— Я слежу за творчеством своих участников. Юлианна сейчас находится на очень высоком уровне творческого развития. Она на том этапе, что я ей доверяю, — прокомментировала Татьяна Денисова.

Сибирячка поставила номер для двух девушек: Кристины Кузьменко и Полины Хритининой.

После танца наставница проекта сказала, что не знает, как делать выбор в конце передачи, потому что, по её мнению, девушки станцевали очень хорошо.

— Это очень красиво! Вы создали такую атмосферу. Столько гармонии было. Просто украли наше внимание, — поделилась Денисова.

В конце сентября стало известно, что другая новосибирская танцовщица Ксения Жукова прошла первый этап отбора в шестой сезон телепроекта «Танцы». Однако попасть в команду одного из наставников ей не удалось.

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