В Калининском районе иномарка залетела под фуру

Поздно вечером в воскресенье, 24 ноября, в Калининском районе Новосибирска минивэн врезался в фуру, которую от удара развернуло.

Как сообщается в паблике «АСТ-54», водитель «Хонды» залетел под прицеп, потому что не понял манёвра, который совершал водитель грузового автомобиля. Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого около остановки «Калининский универмаг».

— В минивэне находились четыре человека: два взрослых и два ребёнка. Всё в порядке. Никто не пострадал, — сообщила корреспонденту НГС очевидица в личной переписке.