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В Калининском районе иномарка залетела под фуру

Из-за аварии собралась вечерняя пробка

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В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

Поздно вечером в воскресенье, 24 ноября, в Калининском районе Новосибирска минивэн врезался в фуру, которую от удара развернуло.

Как сообщается в паблике «АСТ-54», водитель «Хонды» залетел под прицеп, потому что не понял манёвра, который совершал водитель грузового автомобиля. Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого около остановки «Калининский универмаг».

— В минивэне находились четыре человека: два взрослых и два ребёнка. Всё в порядке. Никто не пострадал, — сообщила корреспонденту НГС очевидица в личной переписке.

В результате ДТП фура перегородила несколько полос движения, из-за чего собралась длинная пробка.

Грузовик перегородил несколько полос

Грузовик перегородил несколько полос

Сегодня вечером троллейбус столкнулся с грузовиком на проспекте Дзержинского. От удара у троллейбуса выдавило оконное стекло.

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