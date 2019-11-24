Ещё одно поражение: хоккейная «Сибирь» уступила «Адмиралу»

В воскресенье, 24 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» — игра закончилась со счётом 1:2 в пользу гостей.
Открыть счёт матча удалось только во втором периоде, когда нападающий «Сибири» Александр Шаров забил шайбу в ворота соперников на 36-й минуте. Однако уже через минуту «Адмирал» забросил ответную шайбу новосибирской команде. А затем ещё одну.
В третьем периоде ни гости, ни новосибирцы не смогли изменить счёт. Это поражение стало для «Сибири» уже седьмым подряд.
Прошлую игру против нижегородского «Торпедо» новосибирцы проиграли. Игра закончилась со счётом 1:4.