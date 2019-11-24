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Ещё одно поражение: хоккейная «Сибирь» уступила «Адмиралу»

Игра закончилась со счётом 1:2

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Новосибирская команда продлила серию поражений

Новосибирская команда продлила серию поражений

В воскресенье, 24 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» — игра закончилась со счётом 1:2 в пользу гостей. 

Счёт игры был открыт в конце второго периода

Счёт игры был открыт в конце второго периода

Открыть счёт матча удалось только во втором периоде, когда нападающий «Сибири» Александр Шаров забил шайбу в ворота соперников на 36-й минуте. Однако уже через минуту «Адмирал» забросил ответную шайбу новосибирской команде. А затем ещё одну. 

«Сибирь» сумела забить первую шайбу, однако гости ответили сразу двумя

«Сибирь» сумела забить первую шайбу, однако гости ответили сразу двумя

В третьем периоде командам не удалось изменить счёт

В третьем периоде командам не удалось изменить счёт

В третьем периоде ни гости, ни новосибирцы не смогли изменить счёт. Это поражение стало для «Сибири» уже седьмым подряд.

Таким образом «Сибирь» допустила уже седьмое поражение подряд

Таким образом «Сибирь» допустила уже седьмое поражение подряд

Следующий матч уже в среду, 27 ноября. Новосибирцы выступят против «Ак Барса»

Следующий матч уже в среду, 27 ноября. Новосибирцы выступят против «Ак Барса»

Пожелаем удачи хоккеистам!

Пожелаем удачи хоккеистам!

Прошлую игру против нижегородского «Торпедо» новосибирцы проиграли. Игра закончилась со счётом 1:4.

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КОММЕНТАРИИ (33)

Алекс 54
24 ноя 2019 в 20:24
+3 −3

Бесславные ублюдки 😂😂😂

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24 ноя 2019 в 20:23
+4 −1

Впереди гостевые встречи с АкБарсом и Йокеритом.
Короче ноябрь у нас будет без заработанных очков.

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24 ноя 2019 в 20:30
+3 −1

Опять Сибирь обоссали...