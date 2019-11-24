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Троллейбус столкнулся с грузовиком на проспекте Дзержинского

У троллейбуса выдавило оконное стекло и раму

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Авария произошла вечером

Авария произошла вечером

Сегодня вечером, 24 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска водитель троллейбуса столкнулся с грузовиком MAN. После столкновения у троллейбуса выдавило оконное стекло и раму.

— Водитель троллейбуса совершал разворот со средней полосы. Столкнулся с водителем «Мана», который двигался по проспекту Дзержинского по прямому направлению в сторону Каменского шоссе, — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».

Пассажиров из троллейбуса вывели

Пассажиров из троллейбуса вывели

В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

В прошлые выходные на Ипподромской столкнулись сразу две легковые машины и троллейбус. Из-за этого на дороге образовалась серьезная пробка.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Юлька
24 ноя 2019 в 19:25

Кого там вывели? Это разворот на конечной, там не бывает пассажиров! Видели. Две полосы мусоровоз этот перегородил🤦 как они так вобще? С закрытыми глазами ехали видимо.

Гость
24 ноя 2019 в 19:35

А где был тот субарист, который бы спокойно мог утащить и сохатого и самосвал? Что неужели до сих пор радиатор чинит?

алексус
24 ноя 2019 в 19:26

Битва титанов...