Троллейбус столкнулся с грузовиком на проспекте Дзержинского

Сегодня вечером, 24 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска водитель троллейбуса столкнулся с грузовиком MAN. После столкновения у троллейбуса выдавило оконное стекло и раму.

— Водитель троллейбуса совершал разворот со средней полосы. Столкнулся с водителем «Мана», который двигался по проспекту Дзержинского по прямому направлению в сторону Каменского шоссе, — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».

